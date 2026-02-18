Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

У січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: У США можуть поставити крапку в історії систем "старт-стоп"

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року попит зріс на 20 відсотків, що підтверджує стабільний інтерес до американського ринку вживаних авто.

Структура за типом пального

Бензинові автомобілі — 58 відсотків.

Електромобілі — 22 відсотки.

Гібридні авто — 11 відсотків.

Дизельні — 6 відсотків.

Авто з ГБО — 3 відсотки.

Таким чином, традиційні бензинові моделі зберігають домінування, однак частка електрокарів та гібридів разом складає близько третини ринку.

Середній вік імпортованих авто зі США, які у січні поповнили український автопарк, становив 6,8 року. Це свідчить про орієнтацію покупців на відносно «свіжі» автомобілі з помірним пробігом.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених у США

Ford Escape — 349 одиниць. Nissan Rogue — 242 одиниці. BMW X3 — 223 одиниці. Tesla Model 3 — 217 одиниць. BMW X5 — 182 одиниці.

У структурі лідерів переважають кросовери та SUV, що відображає загальносвітову тенденцію зміщення попиту в бік практичних і універсальних моделей. Водночас висока позиція електричної Tesla Model 3 демонструє поступове закріплення електротранспорту серед масового імпорту зі США.