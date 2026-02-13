У США можуть поставити крапку в історії систем "старт-стоп"

Рішення є частиною ширшого перегляду екологічної політики, зокрема скасування так званого “висновку про загрозу” 2009 року, ухваленого за президентства Барака Обами, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Саме на його основі формувалися стандарти щодо скорочення викидів парникових газів для транспортних засобів.

Чому “старт-стоп” взагалі з’явився

Система “старт-стоп” автоматично глушить двигун під час повної зупинки автомобіля, наприклад, на світлофорі або в заторі, і знову запускає його, щойно водій відпускає педаль гальма. Ідея проста: зменшити витрату пального та скоротити викиди. За оцінками, така технологія дозволяє економити близько 5% пального в середньому, а в міських умовах — до 10%.

Тобто за рік експлуатації це може означати відчутну економію, особливо для тих, хто більшість часу проводить у трафіку. EPA прямо не змушувало виробників встановлювати “старт-стоп”, але надавало так звані “позациклові кредити” за технології, що покращують паливну ефективність. Саме ці стимули і зробили систему практично стандартом для більшості нових авто.

Чому її так не люблять водії

Попри раціональне пояснення, система викликає роздратування у частини водіїв. Комусь не подобається сама пауза в роботі двигуна, хтось переживає за зношування стартера й акумулятора, а дехто просто звик до безперервної роботи мотора. Хоча сучасні стартери та акумулятори розраховані на часті цикли запуску, скепсис нікуди не зник. Додаткове невдоволення викликає й те, що в більшості автомобілів систему доводиться вимикати вручну щоразу після запуску двигуна. Не дивно, що в інтернеті легко знайти недорогі модулі, які дозволяють відключити “старт-стоп” назавжди.

Чи зникне система повністю

Навіть якщо EPA скасує паливні кредити, це не означає миттєвого зникнення технології. Автовиробники можуть залишити її, але, наприклад, змінити налаштування за замовчуванням або запропонувати більше свободи у відключенні. Втім, сигнал очевидний: дерегуляція може змінити підхід до економії пального та зниження викидів у США. Чи стане це перемогою для водіїв, які ненавидять “старт-стоп”, або кроком назад у боротьбі за екологію — покаже час.