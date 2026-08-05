Легенда в идеальном состоянии: Opel Omega Lotus продают за сумасшедшие деньги

В Великобритании на продажу выставили редкий спортивный седан Lotus Carlton 1993 выпуска, который на континенте также известен под названием Opel Omega Lotus. За культовую модель с пробегом всего 56 387 км просят 161 212 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Автомобиль является одним из самых редких представителей серии – это экземпляр №886 из 950 выпущенных седанов. Машина имеет правое расположение руля, шестиступенчатую механическую коробку и задний привод. Кузов окрашен в фирменный цвет Imperial Green, а салон украшен кожей Connolly цвета антрацит.

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Под капотом установлен 3,6-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбокомпрессорами Garrett T25. Он развивает 383 л. и 568 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает механическая коробка ZF с шестью передачами, которую также использовали на Chevrolet Corvette ZR-1.

Спортивный седан получил дифференциал повышенного трения, многорычажную заднюю подвеску и мощный тормоз AP Racing с вентилируемыми дисками диаметром 330 мм. В 2020 году автомобиль прошел обширное техническое обслуживание, во время которого заменили тормозные диски и колодки. С тех пор он проехал менее 500 км.

Оснащение для начала 1990-х было чрезвычайно богатым. В списке оборудования - спортивные сиденья с подогревом, кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка и зеркала с подогревом, люк в крыше, аудиосистема Becker Traffic Pro, аналоговые часы и противоугонная система VECTA.

Lotus Carlton дебютировал в начале 1990-х и быстро завоевал репутацию одного из самых быстрых серийных седанов своего времени. Максимальная скорость модели превышала 280 км/ч, что тогда делало ее быстрее многих спортивных автомобилей и даже вызвало дискуссии в Великобритании о целесообразности выпуска столь мощных седанов.

Выставленный на продажу автомобиль был впервые зарегистрирован 1 августа 1993 года. За последние 17 лет он сменил только двух владельцев. Вместе с седаном новому покупателю будет передана оригинальная сервисная книга с шестью отметками, комплект документов и запасной ключ.