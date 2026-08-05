Легенда в ідеальному стані: Opel Omega Lotus продають за шалені гроші

У Великій Британії на продаж виставили рідкісний спортивний седан Lotus Carlton 1993 року випуску, який на континенті також відомий під назвою Opel Omega Lotus. За культову модель із пробігом лише 56 387 км просять 161 212 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Автомобіль є одним із найрідкісніших представників серії — це екземпляр №886 із 950 випущених седанів. Машина має праве розташування керма, шестиступеневу механічну коробку передач і задній привід. Кузов пофарбований у фірмовий колір Imperial Green, а салон оздоблений шкірою Connolly кольору антрацит.

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Під капотом встановлено 3,6-літровий рядний шестициліндровий двигун із двома турбокомпресорами Garrett T25. Він розвиває 383 к.с. та 568 Нм крутного моменту. У парі з мотором працює механічна коробка передач ZF із шістьма передачами, яку також використовували на Chevrolet Corvette ZR-1.

Спортивний седан отримав диференціал підвищеного тертя, багатоважільну задню підвіску та потужні гальма AP Racing із вентильованими дисками діаметром 330 мм. У 2020 році автомобіль пройшов велике технічне обслуговування, під час якого замінили гальмівні диски та колодки. Відтоді він проїхав менше 500 км.

Оснащення для початку 1990-х було надзвичайно багатим. У списку обладнання — спортивні сидіння з підігрівом, кондиціонер, електросклопідіймачі, електрорегулювання та підігрів дзеркал, люк у даху, аудіосистема Becker Traffic Pro, аналоговий годинник і протиугінна система VECTA.

Lotus Carlton дебютував на початку 1990-х і швидко здобув репутацію одного з найшвидших серійних седанів свого часу. Максимальна швидкість моделі перевищувала 280 км/год, що тоді робило її швидшою за багато спортивних автомобілів і навіть викликало дискусії у Великій Британії щодо доцільності випуску настільки потужних седанів.

Виставлений на продаж автомобіль був уперше зареєстрований 1 серпня 1993 року. За останні 17 років він змінив лише двох власників. Разом із седаном новому покупцеві передадуть оригінальну сервісну книжку з шістьма відмітками, комплект документів та запасний ключ.