Отмена надлежащего пользователя авто: как это сделать

Назначение надлежащего пользователя транспортного средства не означает передачу автомобиля в пользование на неограниченный срок. Владелец и пользователь самостоятельно определяют период действия такого доступа. В то же время на практике нередко возникают ситуации, когда необходимо досрочно прекратить шеринг авто. Рассмотрим, в каких случаях это происходит и как правильно оформить отмену.

Читайте также: Что будет, если не заплатить штрафы с камер автофиксации

Автоматическая отмена надлежащего пользователя

При оформлении надлежащего пользователя в сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія указывается конкретный срок пользования транспортным средством. После завершения этого периода система автоматически вносит соответствующую запись в Единый государственный реестр транспортных средств об исключении пользователя.

Параллельно электронное свидетельство о регистрации автомобиля автоматически исчезает из профиля пользователя в приложении Дія. Никаких дополнительных действий со стороны владельца или пользователя в этом случае не требуется.

Досрочное прекращение шеринга авто

Кроме автоматического завершения срока действия, надлежащий пользователь может быть отменен досрочно. Это возможно в нескольких случаях.

Автоматически информация о пользователе исключается из реестра, если:

транспортное средство перерегистрировано в связи со сменой владельца;

для этого же автомобиля назначен другой надлежащий пользователь.

Также досрочное прекращение возможно по инициативе сторон:

по заявлению собственника транспортного средства или его уполномоченного представителя;

по заявлению самого надлежащего пользователя.

Таким образом, каждая из сторон имеет право самостоятельно инициировать прекращение доступа к автомобилю.

Как подать заявление на отмену

Для досрочного прекращения шеринга автомобиля необходимо подать соответствующее заявление в сервисный центр МВД по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №1145 (приложение 2 или 3).

При обращении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

или другой официальный документ, подтверждающий личность.

Кроме личного обращения, отмена надлежащего пользователя доступна в онлайн-формате. Для этого достаточно воспользоваться Кабинетом водителя или приложением Дія и заполнить электронное заявление.

Стоит учитывать, что онлайн-услуга позволяет значительно сократить время обработки обращения и избежать очередей в сервисных центрах.

Вывод

Механизм назначения и отмены надлежащего пользователя создан для гибкого пользования автомобилем без переоформления права собственности. В то же время автовладельцам следует контролировать сроки действия шеринга и своевременно прекращать доступ в случае изменения обстоятельств, чтобы избежать юридических и финансовых рисков.