Скасування належного користувача авто: як це зробити

Призначення належного користувача транспортного засобу не означає передачу автомобіля у користування на необмежений термін. Власник і користувач самостійно визначають період дії такого доступу. Водночас на практиці нерідко виникають ситуації, коли необхідно достроково припинити шеринг авто. Розглянемо, у яких випадках це відбувається та як правильно оформити скасування.

Автоматичне скасування належного користувача

Під час оформлення належного користувача у сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія вказується конкретний строк користування транспортним засобом. Після завершення цього періоду система автоматично вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру транспортних засобів про виключення користувача.

Паралельно електронне свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично зникає з профілю користувача в застосунку Дія. Жодних додаткових дій з боку власника або користувача у цьому випадку не потрібно.

Дострокове припинення шерингу авто

Окрім автоматичного завершення строку дії, належний користувач може бути скасований достроково. Це можливо у кількох випадках.

Автоматично інформація про користувача виключається з реєстру, якщо:

транспортний засіб перереєстровано у зв’язку зі зміною власника;

для цього ж автомобіля призначено іншого належного користувача.

Також дострокове припинення можливе за ініціативою сторін:

за заявою власника транспортного засобу або його уповноваженого представника;

за заявою самого належного користувача.

Таким чином, кожна зі сторін має право самостійно ініціювати припинення доступу до автомобіля.

Як подати заяву на скасування

Для дострокового припинення шерингу автомобіля необхідно подати відповідну заяву до сервісного центру МВС за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1145 (додаток 2 або 3).

Під час звернення необхідно мати документ, що посвідчує особу:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

або інший офіційний документ, що підтверджує особу.

Крім особистого звернення, скасування належного користувача доступне в онлайн-форматі. Для цього достатньо скористатися Кабінетом водія або застосунком Дія та заповнити електронну заяву.

Варто враховувати, що онлайн-послуга дозволяє значно скоротити час обробки звернення та уникнути черг у сервісних центрах.

Висновок

Механізм призначення та скасування належного користувача створений для гнучкого користування автомобілем без переоформлення права власності. Водночас автовласникам варто контролювати строки дії шерингу та своєчасно припиняти доступ у разі зміни обставин, щоб уникнути юридичних та фінансових ризиків.