Движение грузовиков: запретят по всей Європе где, когда и в какое время

Планируя маршруты на следующую неделю, важно учитывать праздничные запреты на проезд, приемку, отгрузку и оформление грузов.

Конечно, это не касается транспорта, складов продовольственной группы, везущих или принимающих скоропортящиеся товары. Однако исключения и ограничения не имеют устойчивого определения. Есть расхождения по календарным датам и весовым критериям.

Редакция Авто24 проанализировала открытые правительственные источники, отраслевые ассоциации перевозчиков, сайты логистических центров, публикации СМИ и сделала краткий список ограничений по отдельным странам.

С конкретными датами и временем

Начинаем с соседей. Скажем, в Польше запреты на Пасху по движению грузовиков касаются машин с полной массой более 12 тонн. Ограничения стартуют только с вечера субботы и продолжаются до понедельника включительно.

График для Польши:

Суббота, 4 апреля, 18:00 – 22:00

Воскресенье, 5 апреля, с 8:00 до 22:00.

Понедельник, 6 апреля, с 8:00 до 22:00.

График для Словакии (включая запрет на выходные):

Пятница, 3 апреля, 00:00 – 22:00

Воскресенье, 5 апреля, 00:00 – 22:00

Понедельник, 6 апреля, 00:00 – 22:00

График для Чешской Республики (включая запрет на выходные):

Пятница, 3 апреля, с 13:00 до 22:00

Воскресенье, 5 апреля, с 13:00 до 22:00

Понедельник, 6 апреля, с 13:00 до 22:00

График для Германии (включая запрет на выходные):

Пятница, 3 апреля, 00:00 – 22:00

Воскресенье, 5 апреля, 00:00 – 22:00

Понедельник, 6 апреля, 00:00 – 22:00

Весовой дисбаланс

Если в Польше ограничения касаются грузовиков с полной массой более 12 тонн, то в Германии, Чехии и Словакии запрет распространяется на грузовики с полной массой более 7,5 тонн.

Кстати, там запрет на движение начинается в пятницу, то есть на день раньше, чем в Польше. Но в субботу, 4 апреля, движение грузовикам по дорогам Чехии и Словакии будет разрешено.



Где ограничения растянутся на пять дней

Самые длинные "каникулы" для грузовиков вводит Италия. Там будет действовать запрет на транзит тяжелых транспортных средств с массой >7,5 т. Основные перекрытия сосредоточены на Пасхальные выходные, с удлиненными перекрытиями на выходные и дни после них, что должно облегчить движение на дорогах легковых транспортных средств.

График для Италии:

Пятница, 3 апреля, 14:00 – 22:00

Суббота, 4 апреля, 9:00 – 16:00

Воскресенье, 5 апреля (Пасха), 9:00 – 22:00

Понедельник, 6 апреля (Пасхальный понедельник), 9:00 – 22:00

Вторник, 7 апреля, 9:00 – 14:00



Самое короткое ограничение делает Франция

На Пасхальные выходные 2026 года во Франции движение тяжелых грузовых автомобилей (HGV) весом более 7,5 тонн запрещено с воскресенья, 5 апреля, до понедельника, 6 апреля (Пасхальный понедельник). Это будет общенациональный запрет по всей национальной сети дорог и автомагистралей, он направлен на улучшение потока транспорта, за стандартными исключениями (рефрижераторы и т.д.).

График для Франции:

Воскресенье, 5 апреля, с 00:00 до 00:00.

Понедельник, 6 апреля, с 00:00 до 22:00.

Нидерланды "вне игры"

Там, в отличие от многих соседних стран, нет общих запретов на движение грузовиков по автомагистралям во время Пасхи 2026 года (5 и 6 апреля).

Однако перевозчики должны учитывать увеличение пробок, из-за транспортных потоков в соседние страны или оттуда. Рекомендуется тщательно планировать международные поездки.