Движение грузовиков: запретят по всей Європе где, когда и в какое время

ФОТО: Коллаж Авто24|
Ограничение где-то будет для машин полной массой более 7,5 тонн, а где-то более 12 тонн
Планируя маршруты на следующую неделю, важно учитывать праздничные запреты на проезд, приемку, отгрузку и оформление грузов.
Конечно, это не касается транспорта, складов продовольственной группы, везущих или принимающих скоропортящиеся товары. Однако исключения и ограничения не имеют устойчивого определения. Есть расхождения по календарным датам и весовым критериям.
Читайте также В Германии массово штрафуют водителей грузовиков за обгоны и опережение
Редакция Авто24 проанализировала открытые правительственные источники, отраслевые ассоциации перевозчиков, сайты логистических центров, публикации СМИ и сделала краткий список ограничений по отдельным странам.
С конкретными датами и временем
Начинаем с соседей. Скажем, в Польше запреты на Пасху по движению грузовиков касаются машин с полной массой более 12 тонн. Ограничения стартуют только с вечера субботы и продолжаются до понедельника включительно.
Читайте также Украинский водитель на польской фуре убегал от немецких полицейских 120 километров
График для Польши:
- Суббота, 4 апреля, 18:00 – 22:00
- Воскресенье, 5 апреля, с 8:00 до 22:00.
- Понедельник, 6 апреля, с 8:00 до 22:00.
График для Словакии (включая запрет на выходные):
- Пятница, 3 апреля, 00:00 – 22:00
- Воскресенье, 5 апреля, 00:00 – 22:00
- Понедельник, 6 апреля, 00:00 – 22:00
Читайте также Что запрещает знак с зачеркнутой буквой Е: важная информация
График для Чешской Республики (включая запрет на выходные):
- Пятница, 3 апреля, с 13:00 до 22:00
- Воскресенье, 5 апреля, с 13:00 до 22:00
- Понедельник, 6 апреля, с 13:00 до 22:00
График для Германии (включая запрет на выходные):
- Пятница, 3 апреля, 00:00 – 22:00
- Воскресенье, 5 апреля, 00:00 – 22:00
- Понедельник, 6 апреля, 00:00 – 22:00
Читайте также Горящий автовоз промчался 6 км по тоннелю: фото
Весовой дисбаланс
Если в Польше ограничения касаются грузовиков с полной массой более 12 тонн, то в Германии, Чехии и Словакии запрет распространяется на грузовики с полной массой более 7,5 тонн.
Кстати, там запрет на движение начинается в пятницу, то есть на день раньше, чем в Польше. Но в субботу, 4 апреля, движение грузовикам по дорогам Чехии и Словакии будет разрешено.
Где ограничения растянутся на пять дней
Самые длинные "каникулы" для грузовиков вводит Италия. Там будет действовать запрет на транзит тяжелых транспортных средств с массой >7,5 т. Основные перекрытия сосредоточены на Пасхальные выходные, с удлиненными перекрытиями на выходные и дни после них, что должно облегчить движение на дорогах легковых транспортных средств.
Читайте также Дорожный знак, похож на "конец всех ограничений", на самом деле означает несколько иное
График для Италии:
- Пятница, 3 апреля, 14:00 – 22:00
- Суббота, 4 апреля, 9:00 – 16:00
- Воскресенье, 5 апреля (Пасха), 9:00 – 22:00
- Понедельник, 6 апреля (Пасхальный понедельник), 9:00 – 22:00
- Вторник, 7 апреля, 9:00 – 14:00
Самое короткое ограничение делает Франция
На Пасхальные выходные 2026 года во Франции движение тяжелых грузовых автомобилей (HGV) весом более 7,5 тонн запрещено с воскресенья, 5 апреля, до понедельника, 6 апреля (Пасхальный понедельник). Это будет общенациональный запрет по всей национальной сети дорог и автомагистралей, он направлен на улучшение потока транспорта, за стандартными исключениями (рефрижераторы и т.д.).
График для Франции:
- Воскресенье, 5 апреля, с 00:00 до 00:00.
- Понедельник, 6 апреля, с 00:00 до 22:00.
Читайте также Из-за метели в ряде регионов остановили движение грузовиков
Нидерланды "вне игры"
Там, в отличие от многих соседних стран, нет общих запретов на движение грузовиков по автомагистралям во время Пасхи 2026 года (5 и 6 апреля).
Однако перевозчики должны учитывать увеличение пробок, из-за транспортных потоков в соседние страны или оттуда. Рекомендуется тщательно планировать международные поездки.