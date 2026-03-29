Рух вантажівок заборонять по всій Європі: де, коли та в який час

Плануючи маршрути на наступний тиждень, важливо враховувати святкові заборони на проїзд, приймання, відвантаження та оформлення вантажів.

Звісно, це не стосується транспорту, складів продовольчої групи, що везуть чи приймають швидкопсувні товари. Однак винятки та обмеження не мають сталого визначення. Є розбіжності за календарними датами та ваговими критеріями.

Редакція Авто24 проаналізувала відкриті урядові джерела, галузеві асоціації перевізників, сайти логістичних центрів, публікації ЗМІ й зробила короткий список обмежень по окремих країнах.

З конкретними датами й часом

Розпочинаємо з сусідів. Скажімо, у Польщі заборони на Великдень щодо руху вантажівок стосуються машин з повною масою понад 12 тонн. Обмеження стартують лише з вечора суботи та тривають до понеділка включно.

Графік для Польщі:

Субота, 4 квітня, 18:00 – 22:00

Неділя, 5 квітня, з 8:00 до 22:00.

Понеділок, 6 квітня, з 8:00 до 22:00.

Графік для Словаччини (включно зі забороною на вихідні):

П'ятниця, 3 квітня, 00:00 – 22:00

Неділя, 5 квітня, 00:00 – 22:00

Понеділок, 6 квітня, 00:00 – 22:00

Графік для Чеської Республіки (включно з забороною на вихідні):

П'ятниця, 3 квітня, з 13:00 до 22:00

Неділя, 5 квітня, з 13:00 до 22:00

Понеділок, 6 квітня, з 13:00 до 22:00

Графік для Німеччини (включно із забороною на вихідні):

П'ятниця, 3 квітня, 00:00 – 22:00

Неділя, 5 квітня, 00:00 – 22:00

Понеділок, 6 квітня, 00:00 – 22:00

Ваговий дисбаланс

Якщо у Польщі обмеження стосуються вантажівок з повною масою понад 12 тонн, то у Німеччині, Чехії та Словаччини заборона поширюється на вантажівки з повною масою понад 7,5 тонн.

До речі, там заборона на рух розпочинається у п'ятницю, тобто на день раніше, ніж у Польщі. Однак в суботу, 4 квітня, рух вантажівкам дорогами Чехії та Словаччини буде дозволено.



Де обмеження розтягнуться на п'ять днів

Найдовші "канікули" для вантажівок запроваджує Італія. Там діятиме заборона на транзит важких транспортних засобів з масою >7,5 т. Основні перекриття зосереджені на Великодні вихідні, з подовженими перекриттями на вихідні та дні за ним, що має полегшити рух на дорогах легкових транспортних засобів.

Графік для Італії:

П'ятниця, 3 квітня, 14:00 – 22:00

Субота, 4 квітня, 9:00 – 16:00

Неділя, 5 квітня (Великдень), 9:00 – 22:00

Понеділок, 6 квітня (Великодній понеділок), 9:00 – 22:00

Вівторок, 7 квітня, 9:00 – 14:00



Найкоротше обмеження робить Франція

На Великодні вихідні 2026 року у Франції рух важких вантажних автомобілів (HGV) вагою понад 7,5 тонн заборонено з неділі, 5 квітня, до понеділка, 6 квітня (Великодній понеділок). Це буде загальнонаціональна заборона по всій національній мережі доріг та автомагістралей, вона спрямована на покращення потоку транспорту, за стандартними винятками (рефрижератори тощо).

Графік для Франції:

Неділя, 5 квітня, з 00:00 до 00:00.

Понеділок, 6 квітня, з 00:00 до 22:00.

Нідерланди "поза грою"

Там, на відміну від багатьох сусідніх країн, немає загальних заборон на рух вантажівок автомагістралями під час Великодня 2026 року (5 та 6 квітня).

Однак перевізники повинні враховувати збільшення заторів, через транспортні потоки до сусідніх країн чи звідти. Рекомендується ретельно планувати міжнародні поїздки.