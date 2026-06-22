Пассажиру стало плохо в такси: что должен сделать водитель

Пассажиру может стать плохо в любой момент: после стресса, из-за хронического заболевания, алкогольного отравления, приступа тревоги или острого медицинского состояния. Как объясняют для OnTaxi специалисты Минздрава, НСЗУ и Центра общественного здоровья, в таких случаях главное — не терять время, остановить автомобиль, оценить состояние человека и вызвать скорую помощь, если есть признаки опасности.

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Водитель такси — не медик, но он первый рядом

Работа в такси давно перестала быть просто перевозкой из точки А в точку Б. Водитель ежедневно контактирует с десятками разных людей. Среди пассажиров могут быть пожилые люди, беременные, люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией или тревожными расстройствами.

Внезапное ухудшение самочувствия в салоне автомобиля — ситуация, которую невозможно полностью предвидеть. Но к ней можно быть готовым хотя бы на базовом уровне.

Иногда водители реагируют неправильно. Особенно если пассажира тошнит, он теряет контроль над собой или может испачкать салон. В такой ситуации часть водителей думает не о состоянии человека, а о химчистке, потерянном рабочем времени и собственных убытках. Это понятная человеческая реакция на стресс, но она не может служить оправданием для того, чтобы оставить человека на обочине и уехать дальше.

Почему водители могут поступать неправильно

Первая причина — хронический стресс. Многие водители работают долго, без нормального отдыха, в постоянном напряжении на дороге и с непредсказуемыми пассажирами. Со временем это снижает терпение и эмпатию.

Вторая причина — страх потери денег. Таксист обычно работает на себя. Если пассажиру стало плохо и салон нужно чистить, машина может “выпасть” из строя на несколько часов или на целый день. Для водителя это прямой финансовый удар.

Третья причина — банальное незнание. Многие не понимают, как отличить паническую атаку от сердечного приступа, инсульт от опьянения, а эпилептический приступ от “неадекватного поведения”. Когда человек не знает, что делать, он часто либо паникует, либо пытается дистанцироваться от проблемы.

Что должен сделать водитель в первые минуты

Базовый алгоритм очень прост. Нужно безопасно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, обратиться к пассажиру и попытаться понять, находится ли он в сознании, дышит ли, может ли говорить, есть ли судороги, сильная боль, одышка, кровотечение или внезапная слабость.

Если состояние вызывает сомнения, лучше позвонить по номеру 103. Это не преувеличение и не “перестраховка”. При инсульте, сердечном приступе, тяжелой гипогликемии или длительном эпилептическом приступе время имеет критическое значение.

Водителю не нужно самостоятельно ставить диагноз. Его задача — не навредить, не оставить человека одного, четко объяснить диспетчеру скорой помощи, где находится автомобиль, что произошло и в каком состоянии находится пассажир.

Должны ли таксисты учиться оказанию первой помощи

В законопроекте о реформе рынка такси, который сейчас обсуждается в Украине, основной акцент сделан на легализации сектора, проверке водителей, отсутствии судимостей, соблюдении ПДД и медицинских осмотрах. Обязанности проходить курсы домедицинской помощи для водителей там пока нет.

С одной стороны, это логично. Дополнительное требование затруднило бы вход в профессию, особенно для водителей, работающих через платформы неполный рабочий день. С другой стороны, реальная жизнь часто сложнее нормативных документов.

Пассажиру может стать плохо не в больнице, не дома и не рядом с медиком, а именно в салоне такси. И тогда первым рядом окажется не врач, а водитель.

Что делают такси-сервисы

Райд-хейлинговые сервисы в Украине обычно не требуют от водителей знания домедицинской помощи. Их логика безопасности иная: водитель должен не терять время, правильно оценить риск и быстро обратиться в экстренные службы.

В масштабах крупных платформ это понятно. С сервисами сотрудничают тысячи водителей в разных городах, и организовать для всех качественное обучение сложно.

Впрочем, отдельные инициативы уже есть. Например, OnTaxi в 2024 году проводил тренинги по оказанию домедицинской помощи для водителей в Харькове и Павлограде. Это была добровольная инициатива, но именно такие шаги постепенно формируют новый стандарт: водитель — это не медик, но он должен быть человеком, способным не растеряться.

Паническая атака: украинская реальность войны

Панические атаки стали для украинцев гораздо более близкой темой, чем раньше. Война, обстрелы, потери, неопределенность и постоянный стресс влияют на миллионы людей. По оценкам ВОЗ, каждый пятый человек, переживающий войну или вооруженный конфликт, подвержен риску психического расстройства.

Паническая атака может выглядеть очень страшно. Человеку кажется, что он задыхается, сердце бьется слишком быстро, может сжимать грудь, кружиться голова, дрожать руки. Со стороны это иногда похоже на сердечный приступ.

Водителю важно не кричать, не стыдить пассажира и не говорить фразы вроде « “» и «успокойся уже»”. Лучше говорить спокойно, короткими предложениями, предложить сесть поудобнее, дышать медленнее и объяснить, что сейчас он в безопасности. Если наблюдается сильная боль в груди, потеря сознания или состояние не проходит, нужно вызвать скорую помощь.

Инсульт: лучше перестраховаться

Инсульт — одно из тех состояний, при которых промедление может стоить человеку жизни или здоровья. Его признаками могут быть перекошенное лицо, внезапная слабость или онемение руки или ноги с одной стороны, невнятная речь, путаница слов, головокружение, потеря равновесия или внезапная сильная головная боль.

Если водитель замечает такие симптомы, ему следует немедленно вызвать скорую помощь. Не следует давать пассажиру воду, еду или лекарства по собственному усмотрению. Также не стоит “приводить в чув”, встряхивая его, или заставлять человека активно двигаться.

Даже если симптомы быстро прошли, отменять вызов скорой помощи не следует. При инсульте или транзиторной ишемической атаке внешнее улучшение не означает, что опасность миновала.

Диабетическая кома: когда сахар становится критической проблемой

В Украине более 1,3 млн человек живут с сахарным диабетом. Часть из них принимает инсулин или другие препараты, у части могут наблюдаться резкие колебания уровня глюкозы в крови.

Во время поездки пассажиру с диабетом может стать плохо из-за пропущенного приема пищи, сильного стресса, физического истощения или ошибки с лекарствами. Состояние может проявляться слабостью, потливостью, дрожью, невнятной речью, странным поведением или потерей сознания.

Если человек в сознании, может глотать и сам говорит, что у него низкий сахар, ему может помочь сладкий напиток или сахар. Но если пассажир потерял сознание, нельзя ничего вливать ему в рот. В такой ситуации нужно вызвать скорую помощь, проверять дыхание и не оставлять человека одного до приезда медиков.

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Эпилептический приступ: без мифов и лишних движений

Эпилептический приступ часто пугает окружающих. Но самое опасное в такой ситуации — действовать в соответствии с мифами из фильмов.

Нельзя силой удерживать руки или ноги, пытаться раскрыть челюсть, вставлять в рот пальцы, ложку или какие-либо предметы. Человек не “глотает язык” в том смысле, как это часто представляют.

Задача водителя — убрать опасные предметы рядом, позаботиться о том, чтобы пассажир не ударился, по возможности повернуть его на бок и следить за дыханием. Скорую помощь нужно вызвать, если приступ длится более нескольких минут, повторяется один за другим, человек не приходит в себя или водитель не знает, случалось ли с ним такое раньше.

Главное — не оставаться равнодушным