Пасажиру стало погано в таксі: що має зробити водій

Пасажиру може стати зле у будь-який момент: після стресу, через хронічну хворобу, алкогольне отруєння, напад тривоги або гострий медичний стан. Як пояснюють для OnTaxi фахівці МОЗ, НСЗУ та Центр громадського здоров’я, у таких випадках головне — не втрачати час, зупинити авто, оцінити стан людини та викликати швидку допомогу, якщо є ознаки небезпеки.

До речі як обманюють пасажирів таксі за кордоном

Водій таксі не медик, але він перший поруч

Робота в таксі давно перестала бути просто перевезенням з точки А в точку Б. Водій щодня контактує з десятками різних людей. Серед пасажирів можуть бути літні люди, вагітні, люди з діабетом, серцево-судинними хворобами, епілепсією або тривожними розладами.

Раптове погіршення стану в салоні авто — ситуація, яку неможливо повністю передбачити. Але до неї можна бути готовим хоча б на базовому рівні.

Іноді водії реагують неправильно. Особливо якщо пасажира нудить, він втрачає контроль над собою або може забруднити салон. У такій ситуації частина драйверів думає не про стан людини, а про хімчистку, втрачений робочий час і власні збитки. Це зрозуміла людська реакція на стрес, але вона не може бути виправданням для того, щоб залишити людину на узбіччі й поїхати далі.

Чому водії можуть діяти неправильно

Перша причина — хронічний стрес. Багато водіїв працюють довго, без нормального відпочинку, з постійною напругою на дорозі та непередбачуваними пасажирами. З часом це знижує терпіння й емпатію.

Друга причина — страх втрати грошей. Таксист зазвичай працює сам на себе. Якщо пасажиру стало погано і салон потрібно чистити, машина може “випасти” з роботи на кілька годин або на цілий день. Для водія це прямий фінансовий удар.

Третя причина — банальне незнання. Багато хто не розуміє, як відрізнити панічну атаку від серцевого нападу, інсульт від сп’яніння, а епілептичний напад від “неадекватної поведінки”. Коли людина не знає, що робити, вона часто або панікує, або намагається дистанціюватися від проблеми.

Що має зробити водій у перші хвилини

Базовий алгоритм дуже простий. Потрібно безпечно зупинити авто, увімкнути аварійну сигналізацію, звернутися до пасажира і спробувати зрозуміти, чи він у свідомості, чи дихає, чи може говорити, чи є судоми, сильний біль, задишка, кровотеча або раптова слабкість.

Якщо стан викликає сумнів, краще телефонувати 103. Це не перебільшення і не “перестраховка”. Для інсульту, серцевого нападу, важкої гіпоглікемії або тривалого епілептичного нападу час має критичне значення.

Водію не потрібно самостійно ставити діагноз. Його завдання — не нашкодити, не залишити людину саму, чітко пояснити диспетчеру швидкої, де перебуває авто, що сталося і в якому стані пасажир.

Чи мають таксисти вчитися першої допомоги

У законопроєкті про реформу ринку таксі, який зараз обговорюють в Україні, головний акцент зроблено на легалізації сектору, перевірці водіїв, відсутності судимостей, дотриманні ПДР та медичних оглядах. Обов’язку проходити курси домедичної допомоги для водіїв там наразі немає.

З одного боку, це логічно. Додаткова вимога ускладнила б вхід у професію, особливо для водіїв, які працюють через платформи неповний день. З іншого боку, реальне життя часто складніше за нормативні документи.

Пасажиру може стати зле не в лікарні, не вдома і не поруч із медиком, а саме в салоні таксі. І тоді першим поруч буде не лікар, а водій.

Що роблять сервіси таксі

Райд-хейлінгові сервіси в Україні зазвичай не вимагають від водіїв знання домедичної допомоги. Їхня логіка безпеки інша: водій має не втратити час, правильно оцінити ризик і швидко звернутися до екстрених служб.

У масштабах великих платформ це зрозуміло. З сервісами співпрацюють тисячі водіїв у різних містах, і організувати для всіх якісне навчання складно.

Втім окремі ініціативи вже є. Наприклад, OnTaxi у 2024 році проводив тренінги з домедичної допомоги для водіїв у Харкові та Павлограді. Це була добровільна історія, але саме такі речі поступово формують новий стандарт: водій — це не медик, але він має бути людиною, яка здатна не розгубитися.

Панічна атака: українська реальність війни

Панічні атаки стали для українців набагато ближчою темою, ніж раніше. Війна, обстріли, втрати, невизначеність і постійний стрес впливають на мільйони людей. За оцінками ВООЗ, кожна п’ята людина, яка переживає війну або збройний конфлікт, має ризик психічного розладу.

Панічна атака може виглядати дуже страшно. Людині здається, що вона задихається, серце б’ється надто швидко, може стискати груди, паморочитися в голові, тремтіти руки. З боку це іноді схоже на серцевий напад.

Водію важливо не кричати, не соромити пасажира і не казати фрази на кшталт “та заспокойся вже”. Краще говорити спокійно, короткими реченнями, запропонувати сісти зручніше, повільніше дихати й пояснити, що зараз він у безпеці. Якщо є сильний біль у грудях, втрата свідомості або стан не минає, потрібно викликати швидку.

Інсульт: краще перестрахуватися

Інсульт — один із тих станів, де зволікання може коштувати людині життя або здоров’я. Його ознаками можуть бути перекошене обличчя, раптова слабкість або оніміння руки чи ноги з одного боку, невиразна мова, сплутаність слів, запаморочення, втрата рівноваги або раптовий сильний головний біль.

Якщо водій бачить такі симптоми, він має одразу викликати швидку. Не треба давати пасажиру воду, їжу або ліки на власний розсуд. Також не варто “приводити до тями” струшуванням або змушувати людину активно рухатися.

Навіть якщо симптоми швидко минули, виклик швидкої скасовувати не слід. При інсульті або транзиторній ішемічній атаці зовнішнє покращення не означає, що небезпека зникла.

Діабетична кома: коли цукор стає критичною проблемою

В Україні понад 1,3 млн людей живуть із цукровим діабетом. Частина з них користується інсуліном або іншими препаратами, частина може мати різкі коливання рівня глюкози в крові.

Під час поїздки пасажиру з діабетом може стати зле через пропущений прийом їжі, сильний стрес, фізичне виснаження або помилку з ліками. Стан може проявлятися слабкістю, пітливістю, тремтінням, сплутаною мовою, дивною поведінкою або втратою свідомості.

Якщо людина при свідомості, може ковтати і сама каже, що має низький цукор, їй може допомогти солодкий напій або цукор. Але якщо пасажир знепритомнів, не можна нічого вливати йому в рот. У такій ситуації треба викликати швидку, перевіряти дихання і не залишати людину саму до приїзду медиків.

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Епілептичний напад: без міфів і зайвих рухів

Епілептичний напад часто лякає людей навколо. Але найнебезпечніше в такій ситуації — діяти за міфами з фільмів.

Не можна силою тримати руки чи ноги, намагатися розкрити щелепу, вставляти в рот пальці, ложку або будь-які предмети. Людина не “ковтає язик” у тому сенсі, як це часто уявляють.

Завдання водія — прибрати небезпечні предмети поруч, подбати, щоб пасажир не вдарився, за можливості повернути його на бік і стежити за диханням. Швидку треба викликати, якщо напад триває понад кілька хвилин, повторюється один за одним, людина не приходить до тями або водій не знає, чи таке з нею вже траплялося раніше.

Головне — не бути байдужим