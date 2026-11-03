Пешеход виноват в ДТП: реально ли заставить его оплатить ремонт авто

Как отмечают эксперты портала Дорожный адвокат, сам факт наезда на человека еще не делает водителя автоматически виновным. Согласно украинскому законодательству пешеходы являются полноправными участниками движения, поэтому за создание аварийной ситуации они несут такую же ответственность.

Согласно Гражданскому кодексу, имущественный ущерб возмещается тем, кто его нанес. То есть, если человек внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте или на красный свет, и вы повредили бампер или лобовое стекло, именно нарушитель должен оплатить восстановительный ремонт.

Как водителю защитить свои права

На практике полиция часто грешит тем, что сразу делает виновным водителя просто из-за того, что он управляет источником повышенной опасности. Чтобы избежать этого, критически важно зафиксировать момент возникновения опасности и доказать, что вы физически не имели технической возможности остановить машину.

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Главным козырем в такой ситуации станет запись видеорегистратора или уличных камер наблюдения. Также следует внимательно контролировать составление схемы ДТП патрульными, фиксировать тормозной путь, расположение знаков и обязательно привлекать свидетелей происшествия.

В спорных случаях вопрос о наличии технической возможности избежать наезда устанавливается путем проведения автотехнической экспертизы,– юристы.

Поэтому до подписания протоколов лучше проконсультироваться с адвокатом, чтобы не написать лишнего в объяснениях.

Громкие случаи и зарубежный опыт

Напомним, что ответственность за наезд может быть крайне серьезной, особенно если водитель действительно нарушил правила. Как уже сообщалось на нашем сайте, в октябре 2026 года в Киевской области задержали прокурора, сбившего насмерть 36-летнего мужчину и скрывшегося с места аварии.

Интересно, что отношение к пешеходам-нарушителям существенно отличается. в зависимости от страны. К примеру, в Великобритании людям вполне легально разрешено переходить дорогу на красный свет, если нет машин, тогда как в Украине за такую пробежку предусмотрен штраф в размере 255 гривен.