Пішохід винен у ДТП: чи реально змусити його оплатити ремонт авто

Як зазначають експерти порталу Дорожній адвокат, сам факт наїзду на людину ще не робить водія автоматично винним. Згідно з українським законодавством, пішоходи є повноправними учасниками руху, тому за створення аварійної ситуації вони несуть таку ж відповідальність.

Відповідно до Цивільного кодексу, майнова шкода відшкодовується тим, хто її завдав. Тобто, якщо людина раптово вибігла на дорогу в недозволеному місці або на червоне світло, і ви пошкодили бампер чи лобове скло, саме порушник має оплатити відновлювальний ремонт.

Як водієві захистити свої права

На практиці поліція часто грішить тим, що одразу робить винним кермувальника просто через те, що він керує джерелом підвищеної небезпеки. Щоб уникнути цього, критично важливо зафіксувати момент виникнення небезпеки та довести, що ви фізично не мали технічної можливості зупинити машину.

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Головним козирем у такій ситуації стане запис із відеореєстратора або вуличних камер спостереження. Також варто уважно контролювати складання схеми ДТП патрульними, фіксувати гальмівний шлях, розташування знаків та обов'язково залучати свідків події.

У спірних випадках питання наявності технічної можливості уникнути наїзду встановлюється шляхом проведення автотехнічної експертизи, – юристи.

Тому до підписання будь-яких протоколів краще проконсультуватися з адвокатом, щоб не написати зайвого у поясненнях.

Гучні випадки та закордонний досвід

Нагадаємо, що відповідальність за наїзд може бути вкрай серйозною, особливо якщо водій дійсно порушив правила. Як уже повідомлялося на нашому сайті, у жовтні 2026 року на Київщині затримали прокурора, який збив на смерть 36-річного чоловіка та втік з місця аварії.

Цікаво, що ставлення до пішоходів-порушників суттєво відрізняється залежно від країни. Наприклад, у Великій Британії людям цілком легально дозволено переходити дорогу на червоне світло, якщо немає машин, тоді як в Україні за таку пробіжку передбачений штраф у розмірі 255 гривень.