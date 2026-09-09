Подержанных автомобилей в Украине стало больше: на сколько они подорожали

В августе 2026 года на AUTO.RIA появилось 101 764 уникальных подержанных автомобилей, а общее активное предложение в конце месяца достигло 321 508 машин. По данным Института исследований авторынка, медианная цена автомобилей в продаже за месяц выросла с 8900 до 9100 долларов.

Подержанных машин на сайтах стало больше

Если смотреть не на количество реальных сделок, а именно на предложение продавцов, август оказался достаточно активным. За месяц на AUTO.RIA появилось более 101 тысяч уникальных автомобилей, а общее количество машин, которые оставались в активной продаже на конец августа, превысило 321 тысячу.

По сравнению с концом июля это на 15478 автомобилей, или 5,1%, больше. При этом продавцы не просто выставляли больше машин, но чаще убирали объявления. Количество подтвержденных выходов из предложения за сопоставимый период выросло на 11,4%.

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Это немаловажный нюанс, ведь снятие объявления еще не означает, что автомобиль продали. Его могли продать, снять с продаж, заменить другим объявлением или просто не восстановить. Поэтому эта статистика показывает само движение онлайн-предложения, а не количество заключенных сделок.

Медианная цена поднялась до 9100 долларов

Средняя цена в этом случае была бы менее показательна, ведь дорогие автомобили сильно влияют на результат. Поэтому аналитики используют медиану, которая делит все предложение пополам.

В конце июля она составляла 8900 долларов, а в конце августа – 9100 долларов. Таким образом, медианная цена выросла примерно на 2,2%.

При этом подорожание не означает, что продавцы массово переписывали ценники на те же автомобили. В предложении постоянно меняется состав машин, поэтому на медиане влияет и то, какие именно автомобили появляются на рынке.

Это хорошо видно на примере предварительного исследования, когда Auto24 анализировал изменения цен на подержанные автомобили в августе. Тогда выяснилось, что цены разных типов автомобилей менялись далеко не все равно.

Дешевых машин становится поменьше

Наибольшая часть предложения приходится на автомобили стоимостью от 5000 до 19999 долларов. Таких машин было больше половины всего рынка.

Автомобили дешевле 5000 долларов сформировали 26,6% предложения. Месяцем ранее их доля составляла 27,4%.

Зато доля автомобилей дороже 20 тысяч долларов возросла с 17,8% до 18,7%. То есть структура рынка постепенно смещается в сторону более дорогих машин, хотя говорить о радикальном изменении пока рано.

На самом дорогом конце рынка тоже произошли изменения. Предел, выше которого располагались самые дорогие 10% автомобилей, поднялся с 26 999 до 27 777 долларов.

Volkswagen остается главной маркой

Если смотреть на новые поступления в течение августа, то здесь без особых сюрпризов лидирует Volkswagen. На машины немецкой марки пришлось 12 418 автомобилей или 12,2% всего нового предложения.

Далее расположились BMW, Audi, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Toyota и Hyundai. Итого десять крупнейших брендов сформировали 60% всех автомобилей, которые появились на AUTO.RIA в течение месяца.

Заметнее всего среди лидеров увеличился поток Renault, прибавивший 8,6%. Toyota выросла на 8,2%, Mercedes-Benz – на 7,2%, а BMW – на 5,9%. Единственным брендом из первой десятки, показавшим сокращение, стал Hyundai.

Volkswagen при этом остается лидером не только онлайн-предложений, но и реального вторичного рынка. В августе украинцы перерегистрировали более 8600 автомобилей этой марки, что снова обеспечило Volkswagen первое место среди марок.

Passat остается главным автомобилем объявлений

Среди отдельных моделей больше новых предложений в августе пришлось на Volkswagen Passat. На него пришлось 3151 автомобиль, или 3,1% всех новых уникальных машин.

Далее следуют Skoda Octavia и Volkswagen Golf. За ними расположились Lanos, BMW 5 Series, BMW 3 Series, Audi A6, Renault Megane, BMW X5 и Audi A4.

Интересно, что даже десять самых популярных моделей вместе сформировали всего 19,25% нового предложения. Это показывает, насколько фрагментированным остается украинский вторичный рынок.

Среди лидеров быстрее всего увеличилось количество BMW 3 Series и Audi A6. Обе модели прибавили около 9% по сравнению с предыдущим четырехнедельным периодом.

При этом рейтинг онлайн-предложения не следует путать с рейтингом продаж. Например, в августе Passat также возглавил реальные внутренние перепродажи в Украине, но количество объявлений и количество заключенных сделок все равно являются разными показателями.

Украинская вторичка остается старой

Медианный возраст автомобиля в активном онлайн-предложении составляет 15 лет. Причем более 61% машин имеют не менее 13 лет.

Самая большая возрастная группа – автомобили от 13 до 20 лет. На них приходится 39,6% всего предложения. Еще 21,8% составляют машины старше 21 года.

Для сравнения, автомобили в возрасте до трех лет занимают всего 3,7% рынка, а машины от четырех до семи лет – еще 11,5%.

То есть, украинская вторичка пока остается рынком подержанных автомобилей. И это объясняет, почему в рейтингах стабильно держатся Passat, Golf, Octavia, Lanos и другие модели, годами формировавшие украинский автопарк.

Машин от компаний стало чуть больше

Отдельно аналитики сочли автомобили, которые продают компании. В августе таких предложений было 9368, или 9,2% всех новых уникальных машин.

Интересно, что медианная цена таких автомобилей составляла 17 400 долларов, тогда как у остальных объявлений этот показатель был всего 8700 долларов.

Причина вполне понятна: у профессиональных продавцов гораздо большая доля свежих автомобилей, кроссоверов и более дорогих моделей. В то же время сам маркер "компания" не позволяет определить абсолютно всех профессиональных продавцов, поэтому эти цифры не стоит воспринимать как полную долю дилерского рынка.

Больше объявлений появляется во вторник

Есть в статистике и интересная сезонная деталь. Самым активным днем для появления новых объявлений в августе был вторник.

В среднем в этот день на AUTO.RIA появлялось 3486 новых уникальных автомобилей. Для сравнения в понедельник было 3421, а в среду 3337.

Наименее активной оказалась суббота, когда среднее количество новых предложений составляло 3132 автомобиля. Выходит, что в будни продавцы выставляли в среднем на 6,9% больше машин, чем в выходные.

Конечно, это не значит, что покупатели как раз во вторник массово начинают искать автомобили. Это скорее показатель поведения продавцов и работы самого рынка объявлений.

Реальный рынок почти не изменился

Особенно интересно сравнить онлайн предложение с реальными регистрационными операциями. В двух сопоставимых четырехнедельных периодах общее количество сделок с подержанными автомобилями выросло всего на 0,6%.

То есть ситуация, когда онлайн-предложение растет быстрее, а реальный вторичный рынок остается почти стабильным.

Это еще раз показывает, почему нельзя говорить, что увеличение количества объявлений автоматически означает рост продаж. Продавцы могут более активно выставлять автомобили, но покупатели при этом могут не увеличивать количество реальных сделок.

Похожую картину Auto24 уже фиксировал в августовской статистике вторичного рынка, где количество внутренних перепродаж уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Что это значит для покупателя