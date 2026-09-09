Вживаних авто в Україні стало більше: на скільки вони подорожчали

У серпні 2026 року на AUTO.RIA з'явилося 101 764 унікальні вживані автомобілі, а загальна активна пропозиція наприкінці місяця досягла 321 508 машин. За даними Інституту досліджень авторинку, медіанна ціна автомобілів у продажу за місяць зросла з 8900 до 9100 доларів.

Вживаних машин на сайтах побільшало

Якщо дивитися не на кількість реальних угод, а саме на пропозицію продавців, серпень виявився досить активним. За місяць на AUTO.RIA з'явилося понад 101 тисячу унікальних автомобілів, а загальна кількість машин, які залишалися в активному продажу на кінець серпня, перевищила 321 тисячу.

Порівняно з кінцем липня це на 15 478 автомобілів, або 5,1%, більше. При цьому продавці не просто виставляли більше машин, а й частіше прибирали оголошення. Кількість підтверджених виходів із пропозиції за зіставний період зросла на 11,4%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це важливий нюанс, адже зняття оголошення ще не означає, що автомобіль продали. Його могли продати, зняти з продажу, замінити іншим оголошенням або просто не поновити. Тому ця статистика показує саме рух онлайн-пропозиції, а не кількість укладених угод.

Медіанна ціна піднялася до 9100 доларів

Середня ціна в цьому випадку була б менш показовою, адже дорогі автомобілі сильно впливають на результат. Тому аналітики використовують медіану, яка ділить усю пропозицію навпіл.

Наприкінці липня вона становила 8900 доларів, а наприкінці серпня вже 9100 доларів. Таким чином, медіанна ціна зросла приблизно на 2,2%.

При цьому подорожчання не означає, що продавці масово переписували цінники на ті самі автомобілі. У пропозиції постійно змінюється склад машин, тому на медіану впливає і те, які саме автомобілі з'являються на ринку.

Це добре видно на прикладі попереднього дослідження, коли Auto24 аналізував зміни цін на вживані автомобілі у серпні. Тоді з'ясувалося, що ціни різних типів автомобілів змінювалися далеко не однаково.

Дешевих машин стає трохи менше

Найбільша частина пропозиції припадає на автомобілі вартістю від 5000 до 19 999 доларів. Таких машин було понад половину всього ринку.

Автомобілі дешевше 5000 доларів сформували 26,6% пропозиції. Місяцем раніше їхня частка становила 27,4%.

Натомість частка автомобілів дорожчих за 20 тисяч доларів зросла з 17,8% до 18,7%. Тобто структура ринку поступово зміщується в бік дорожчих машин, хоча говорити про радикальну зміну поки зарано.

На найдорожчому кінці ринку також відбулися зміни. Межа, вище якої розташовувалися найдорожчі 10% автомобілів, піднялася з 26 999 до 27 777 доларів.

Volkswagen залишається головною маркою

Якщо дивитися на нові надходження протягом серпня, тут без особливих сюрпризів лідирує Volkswagen. На машини німецької марки припало 12 418 автомобілів, або 12,2% усієї нової пропозиції.

Далі розташувалися BMW, Audi, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Toyota та Hyundai. Разом десять найбільших брендів сформували 60% усіх автомобілів, які з'явилися на AUTO.RIA протягом місяця.

Найпомітніше серед лідерів збільшився потік Renault, який додав 8,6%. Toyota зросла на 8,2%, Mercedes-Benz на 7,2%, а BMW на 5,9%. Єдиним брендом із першої десятки, який показав скорочення, став Hyundai.

Volkswagen при цьому залишається лідером не лише онлайн-пропозиції, а й реального вторинного ринку. У серпні українці перереєстрували понад 8600 автомобілів цієї марки, що знову забезпечило Volkswagen перше місце серед марок.

Passat залишається головним автомобілем оголошень

Серед окремих моделей найбільше нових пропозицій у серпні припало на Volkswagen Passat. На нього припало 3151 автомобіль, або 3,1% усіх нових унікальних машин.

Далі йдуть Skoda Octavia та Volkswagen Golf. За ними розташувалися Lanos, BMW 5 Series, BMW 3 Series, Audi A6, Renault Megane, BMW X5 та Audi A4.

Цікаво, що навіть десять найпопулярніших моделей разом сформували лише 19,25% нової пропозиції. Це показує, наскільки фрагментованим залишається український вторинний ринок.

Серед лідерів найшвидше збільшилася кількість BMW 3 Series та Audi A6. Обидві моделі додали близько 9% у порівнянні з попереднім чотиритижневим періодом.

При цьому рейтинг онлайн-пропозиції не варто плутати з рейтингом продажів. Наприклад, у серпні Passat також очолив реальні внутрішні перепродажі в Україні, але кількість оголошень і кількість укладених угод все одно є різними показниками.

Українська вторинка залишається старою

Медіанний вік автомобіля в активній онлайн-пропозиції становить 15 років. Причому понад 61% машин мають щонайменше 13 років.

Найбільша вікова група - автомобілі від 13 до 20 років. На них припадає 39,6% усієї пропозиції. Ще 21,8% становлять машини віком понад 21 рік.

Для порівняння, автомобілі віком до трьох років займають лише 3,7% ринку, а машини від чотирьох до семи років - ще 11,5%.

Тобто українська вторинка поки залишається ринком старих автомобілів. І це пояснює, чому в рейтингах стабільно тримаються Passat, Golf, Octavia, Lanos та інші моделі, які роками формували український автопарк.

Машин від компаній стало трохи більше

Окремо аналітики порахували автомобілі, які продають компанії. У серпні таких пропозицій було 9368, або 9,2% від усіх нових унікальних машин.

Цікаво, що медіанна ціна таких автомобілів становила 17 400 доларів, тоді як у решти оголошень цей показник був лише 8700 доларів.

Причина цілком зрозуміла: у професійних продавців значно більша частка свіжих автомобілів, кросоверів та дорожчих моделей. Водночас сам маркер "компанія" не дає можливості визначити абсолютно всіх професійних продавців, тому ці цифри не варто сприймати як повну частку дилерського ринку.

Найбільше оголошень з'являється у вівторок

Є в статистиці й цікава сезонна деталь. Найактивнішим днем для появи нових оголошень у серпні був вівторок.

У середньому цього дня на AUTO.RIA з'являлося 3486 нових унікальних автомобілів. Для порівняння, у понеділок було 3421, а в середу 3337.

Найменш активною виявилася субота, коли середня кількість нових пропозицій становила 3132 автомобілі. Виходить, що у будні продавці виставляли в середньому на 6,9% більше машин, ніж у вихідні.

Звичайно, це не означає, що покупці саме у вівторок масово починають шукати автомобілі. Це радше показник поведінки продавців і роботи самого ринку оголошень.

Реальний ринок майже не змінився

Особливо цікаво порівняти онлайн-пропозицію з реальними реєстраційними операціями. У двох зіставних чотиритижневих періодах загальна кількість операцій з вживаними автомобілями зросла лише на 0,6%.

Тобто маємо ситуацію, коли онлайн-пропозиція зростає швидше, а реальний вторинний ринок залишається майже стабільним.

Це ще раз показує, чому не можна говорити, що збільшення кількості оголошень автоматично означає зростання продажів. Продавці можуть активніше виставляти автомобілі, але покупці при цьому можуть не збільшувати кількість реальних угод.

Схожу картину Auto24 уже фіксував у серпневій статистиці вторинного ринку, де кількість внутрішніх перепродажів зменшилася порівняно з попереднім місяцем.

Що це означає для покупця