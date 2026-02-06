Подросли ли цены на электромобили в январе 2026 года: исследование

Начало 2026 года для рынка подержанных электромобилей в Украине прошло спокойнее, чем ожидали скептики. По данным Института исследований авторынка, в январе количество активных объявлений сократилось до 6,7 тысяч, тогда как на пике в марте 2025 года их было более 11 тысяч.

Почему "битки" не заполонили рынок

Главная причина уменьшения количества объявлений - не отсутствие автомобилей, а нежелание владельцев их продавать. Суммарная стоимость электромобилей в продаже в начале года составила 147,3 миллиона долларов, и это показатель скорее стабильности, чем кризиса.

Решающим фактором стал так называемый "парадокс НДС". Машины, завезенные до конца 2025 года, покупались без 20% налога. Продать их сейчас означает выйти на рынок, где следующую покупку придется делать уже с НДС. Поэтому владельцы электромобилей предпочитают ездить дальше, а не фиксировать продажу ради сомнительной выгоды.

Что происходит с ценами на самые популярные электромобили

Самый массовый электрический Volkswagen e-Golf остается примером ценовой стабильности. Медианная цена держится у отметки 8,6 тысяч долларов, и бренд Volkswagen в Украине, по-прежнему, работает безотказно.

Новый фаворит рынка - VW ID.Unyx 2024 года. Его средняя цена выросла до 27,3 тысячи долларов, и многие автомобили продаются еще до публикации объявлений. Фактически модель "забирают с колес", что и объясняет минимальное присутствие в открытых базах.

Китайский BYD Song Plus 2025 года также подорожал. За год цена поднялась с 26,5 до почти 29 тысяч долларов.

Здесь сыграли роль сразу два фактора: возврат НДС в Украине и внутренние ограничения Китая на экспорт новых авто, в частности правило 180 дней.

Корейские электромобили ведут себя сдержаннее. Hyundai Kona 2020 года прибавил около 800 долларов и закрепился на уровне 17,5 тысяч, сохраняя высокий спрос на версию с батареей 64 кВт-ч. Kia Niro того же года после определенных колебаний стабилизировался у отметки 19,4 тысячи долларов.

Более старый Nissan Leaf 2014 года формально не дорожает и держится возле 6,75 тысячи долларов. Но фактически он становится "дороже" для владельца, ведь деградация батарей прогрессирует, а рыночная цена не компенсирует потерю ресурса.

Renault Zoe 2020 года демонстрирует почти идеальную стабильность. За год средняя цена выросла всего на несколько десятков долларов - модель живет в собственном внутреннем рынке и почти не реагирует на внешние факторы.

Tesla: без обвалов, но с нюансами

Tesla Model 3 2018 года удерживается в районе 16,5 тысяч долларов. Массового выхода на рынок восстановленных "битков" из США не произошло из-за загруженности СТО и очередей на ремонт, что сдерживает предложение.

Model Y 2023 года показала одну из самых стабильных динамик - около 28 тысяч долларов. Даже появление обновленной версии Juniper не вызвало падения цен на предыдущее поколение.

Отдельного внимания заслуживает Model S 2015 года. После новости о снятии Model S и Model X с производства в 2026 году эти автомобили перестали восприниматься просто как транспорт. Цена колеблется около 14,4 тысячи долларов, но все чаще их рассматривают как потенциальные коллекционные объекты.

Итог января

Рынок электромобилей в 2026 году не обвалился и не захлебнулся "битками". Наоборот, он стал более инертным. Владельцы не спешат продавать авто, предложение сокращается, а цены на популярные модели либо растут, либо остаются стабильными. И именно это, а не панические прогнозы, сегодня формирует реальную картину украинского электрорынка.