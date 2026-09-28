Похищены два полных прицепа Nvidia: главная неожиданность внутри

В Калифорнии воры похитили два прицепа компании PlusAI, которые были брендированы логотипами Nvidia и PlusAI. sfstandard.com. По всей вероятности, они рассчитывали найти внутри дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, но вместо этого получили около 20 тонн песка.

Прицепы похитили поздно вечером в среду с территории склада PlusAI во Фремонте. Компания использует их при испытаниях автономных грузовиков, а песок загружает для имитации реальной массы груза при исследованиях и разработках.

Работники обнаружили кражу утром на следующий день и сообщили в полицию. По данным PlusAI, замки на соединительных муфтах прицепов, которые используются для подключения пневматических тормозов к тягачам, вероятно, были сломаны. Тягатели компании, обычно буксирующие тестовые прицепы, при этом остались на территории склада.

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Угнанные прицепы нашли за несколько часов

Камеры наблюдения зафиксировали два неизвестных тягача, передвигавшихся по территории склада. В PlusAI отметили, что они не принадлежали компании.

Впрочем, угнанные прицепы удалось быстро найти. Через несколько часов после сообщения о краже вице-президент юридического отдела PlusAI получил от знакомого фотографию двух прицепов, стоявших возле офиса в Ньюарке недалеко от места угона.

Компания направила на место свою команду по управлению автопарком и сообщила полиции. Правоохранители Ньюарка изъяли прицепы и вернули их PlusAI.

Воры оставили прицепы после осмотра

По информации компании, полиция считает, что воры открыли задние части прицепов, но не нашли внутри ничего ценного. После этого они просто покинули транспорт.

В PlusAI предполагают, что самое яркое брендирование могло привлечь внимание преступников. Один из прицепов имел общее оформление с Nvidia, которая сотрудничает с PlusAI в разработке автономных грузовиков.

“ Очень очевидное брендирование, вероятно, заставило их подумать, что там находится очень ценное оборудование.” , – отметила представительница PlusAI.

По делу о краже никого не арестовано, расследование полиции Фремонта продолжается. В PlusAI отметили, что за семь лет работы компании подобный случай произошел впервые.