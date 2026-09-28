Викрадено два повних причепа Nvidia: головна несподіванка всередині

У Каліфорнії злодії викрали два причепи компанії PlusAI, які були брендовані логотипами Nvidia та PlusAI, пише sfstandard.com. Ймовірно, вони розраховували знайти всередині дороге високотехнологічне обладнання, але замість цього отримали близько 20 тонн піску.

Причепи викрали пізно ввечері в середу з території складу PlusAI у Фремонті. Компанія використовує їх під час випробувань автономних вантажівок, а пісок завантажує для імітації реальної маси вантажу під час досліджень і розробок.

Працівники виявили крадіжку вранці наступного дня та повідомили поліцію. За даними PlusAI, замки на з'єднувальних муфтах причепів, які використовуються для підключення пневматичних гальм до тягача, ймовірно, були зламані. Тягачі компанії, які зазвичай буксирують тестові причепи, при цьому залишилися на території складу.

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Викрадені причепи знайшли за кілька годин

Камери спостереження зафіксували два невідомі тягачі, які пересувалися територією складу. У PlusAI зазначили, що вони не належали компанії.

Втім, викрадені причепи вдалося швидко знайти. Через кілька годин після повідомлення про крадіжку віцепрезидент юридичного відділу PlusAI отримав від знайомого фотографію двох причепів, які стояли біля офісу в Ньюарку неподалік від місця викрадення.

Компанія направила на місце свою команду з управління автопарком і повідомила поліцію. Правоохоронці Ньюарка вилучили причепи та повернули їх PlusAI.

Злодії залишили причепи після огляду

За інформацією компанії, поліція вважає, що злодії відкрили задні частини причепів, але не знайшли всередині нічого цінного. Після цього вони просто залишили транспорт.

У PlusAI припускають, що саме яскраве брендування могло привернути увагу злочинців. Один із причепів мав спільне оформлення з Nvidia, яка співпрацює з PlusAI у розробці автономних вантажівок.

“Дуже очевидне брендування, ймовірно, змусило їх подумати, що там знаходиться дуже цінне обладнання”, — зазначила представниця PlusAI.

Наразі у справі про крадіжку нікого не заарештовано, розслідування поліції Фремонта триває. У PlusAI зазначили, що за сім років роботи компанії подібний випадок стався вперше.