Электрический мопед Honda ICON e: будет дешевле бензинового

Правда, пока будет продаваться это транспортное средство только в фирменных магазинах и дилеров Honda EV на территории Японии.

Точную дату производитель озвучил в своем релизе, назвав электрический мотоцикл лучшим инструментом для ежедневной логистики – простой, экономичный. Главное, для его управления не требуется удостоверение мотоциклиста.

Читайте также Honda покажет новый малокубатурный мотоцикл

Школьникам будет доступен

В отличие от более крупных мотоциклов, которые в Японии требуют стандартного водительского удостоверения, ICON e: можно пользоваться лицензией мопеда, доступной гонщикам возрастом от 16 лет после посещения лекций и сдачи более простого теста.

ICON e: станет идеальным транспортом для ежедневных поездок на работу, в школу или за покупками. Фото Honda

Это существенно снижает барьер для входа и открывает двери для младших пассажиров и городских пассажиров, которые ищут доступный вариант с низким обслуживанием.

Читайте также Мотоциклы Honda CB 1300 снова не будут доступны в Европе: где их приобрести

Источником питания является съемный аккумулятор, а зарядка возможна с помощью компактного портативного зарядного устройства – как в транспортном средстве, так и только от аккумулятора. Заднее колесо оснащено компактным двигателем, встроенным в колесо.

Блок управления мощностью эффективно контролирует силовой потенциал двигателя, достигая запаса хода 81 км на одном заряде при средней скорости примерно 30 км/ч.

По словам разработчиков по словам Honda, такого пробега достаточно, потому что анализ показал, что типичные водители мопеда проходят менее десяти километров в день. Во многих случаях это может означать зарядку только раз в неделю.

Читайте также Honda готовит к производству электроскутер со сменными аккумуляторами



Электрический мопед ICON e: появится на японском прилавке с ценником примерно 1 400 долларов США с учетом налогов. Это делает его примерно на 10% дешевле аналогичных бензиновых мопедов, которые Honda показала в прошлом году.