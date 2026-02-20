Електричний мопед Honda ICON e: буде дешевшим за бензиновий

Щоправда, поки продаватиметься цей транспортний засіб лише у фірмових магазинах та дилерів Honda EV на території Японії.

Точну дату виробник озвучив у своєму релізі, назвавши електричний мотоцикл найкращим інструментом для щоденної логістики – простий, економічний. Головне, для його управління не потрібне посвідчення мотоцикліста.

Читайте також Honda покаже новий малокубатурний мотоцикл

Школярам буде доступний

На відміну від більших мотоциклів, які в Японії потребують стандартного водійського посвідчення, ICON e: можна користуватися ліцензією мопеда, яка доступна гонщикам віком від 16 років після відвідування лекцій і складання простішого тесту.

ICON e: стане ідеальним транспортом для щоденних поїздок на роботу, до школи чи за покупками. Фото Honda

Це суттєво знижує бар'єр для входу і відкриває двері для молодших пасажирів і міських пасажирів, які шукають доступний варіант із низьким обслуговуванням.

Читайте також Мотоцикли Honda CB 1300 знову не будуть доступні в Європі: де їх придбати

Джерелом живлення є знімний акумулятор, а заряджання можливе за допомогою компактного портативного зарядного пристрою – як у транспортному засобі, так і лише від акумулятора. Заднє колесо оснащене компактним вбудованим двигуном.

Блок керування потужністю ефективно контролює силовий потенціал двигуна, досягаючи запасу ходу 81 км на одному заряді при середній швидкості приблизно 30 км/год.

За словами розробників за словами Honda, такого пробігу достатньо, бо аналіз показав, що типові водії мопеда проходять менше десяти кілометрів на день. У багатьох випадках це може означати зарядку лише раз на тиждень.

Читайте також Honda готує до виробництва електроскутер зі змінними акумуляторами



Електричний мопед ICON e: з'явиться на японському прилавку з цінником приблизно 1 400 доларів США з урахуванням податків. Це робить його приблизно на 10% дешевшим за аналогічні бензинові мопеди, які Honda показала торік.