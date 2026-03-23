Полтавские детективы нашли себе работу на Днепропетровщине: где прикрыты нелегальные АЗС

В ходе предварительного расследования детективы ТУ БЭБ в Полтавской области выяснили, что незаконный бизнес организовали местные жители. Предприимчивые владельцы заправок действовали по классической схеме.

На своих незаконнодействующих АЗС они торговали бензином и сжиженным газом, который покупали у подпольных производителей. Такое топливо не имело сертификатов качества и документов о происхождении.

Также основанием было то, что автозаправочные станции работали без необходимых лицензий на реализацию подакцизных товаров.

Пришли, обыскали, изъяли, арестовали

На обоих объектах незаконной торговли детективы БЭБ провели санкционированные обыски. Изъят бензин, емкости со сжиженным газом, резервуары, топливораздаточные колонки и средства, полученные. На изъятое имущество наложен арест.

Имущество приходится изымать и арестовывать, потому что если этого не сделать, то владельцы после уплаты по суду штрафа восстанавливают работу АЗС. Фото: БЭБ Полтавщины

Нелегальные АЗС в Павлограде только продолжили список подобных уголовных производств. В течение только марта детективы БЭБ изъяли более 51 тысячи литров топлива сомнительного происхождения в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

В марте изъято: