АЗС год работала без лицензий и сертификатов на топливо

АЗС более года работала без разрешительных документов и реализовывала топливо неизвестного происхождения в одном из поселков Полтавщины.

Об этом рассказывает региональное управление Бюро экономической безопасности.

Не прятались, работали в режиме 24/7

Как выяснило следствие, ранее станция осуществляла деятельность легально и имела соответствующие лицензии и сертификаты качества. Однако после завершения срока действия лицензии владельцы АЗС это право не возобновили.

Автозаправочная станция продолжила работу. Бензин, дизельное топливо и сжиженный газ отпускались незаконно и без соответствующего учета по кассе.

Оживленная торговля шла не только топливом, но и сопутствующими товарами. Фото: БЭБ Полтавщины

Что-то изъяли, арестовали, а что-то – опломбировали

На этом основании детективы провели санкционированные обыски и прекратили работу этой торговой точки.

Во время обысков изъято:

почти 100 тыс. грн наличных;

до 1 тыс. литров дизельного топлива;

почти 2,5 тыс. литров бензина.

Также опломбировано 3,3 тыс. литров сжиженного газа, топливно-распределительную колонку на 8 пистолетов, колонку для отпуска газа и резервуары для хранения горючего. На имущество наложен арест.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.