АЗС год работала без лицензий и сертификатов на топливо

ФОТО: БЭБ Полтавщины
Торговля горючим шла бойко и кто-то в верхах, вероятно, об этом знал, но делал вид "Незнайки"
АЗС более года работала без разрешительных документов и реализовывала топливо неизвестного происхождения в одном из поселков Полтавщины.
Об этом рассказывает региональное управление Бюро экономической безопасности.
Не прятались, работали в режиме 24/7
Как выяснило следствие, ранее станция осуществляла деятельность легально и имела соответствующие лицензии и сертификаты качества. Однако после завершения срока действия лицензии владельцы АЗС это право не возобновили.
Автозаправочная станция продолжила работу. Бензин, дизельное топливо и сжиженный газ отпускались незаконно и без соответствующего учета по кассе.
Оживленная торговля шла не только топливом, но и сопутствующими товарами. Фото: БЭБ Полтавщины
Что-то изъяли, арестовали, а что-то – опломбировали
На этом основании детективы провели санкционированные обыски и прекратили работу этой торговой точки.
Во время обысков изъято:
- почти 100 тыс. грн наличных;
- до 1 тыс. литров дизельного топлива;
- почти 2,5 тыс. литров бензина.
Также опломбировано 3,3 тыс. литров сжиженного газа, топливно-распределительную колонку на 8 пистолетов, колонку для отпуска газа и резервуары для хранения горючего. На имущество наложен арест.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.