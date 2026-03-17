Сколько АЗС Львовщины из 94 проверенных работало легально

В поле зрения детективов Территориального управления БЭБ Львовской области попали 51 автозаправочная станция, работавших без необходимых лицензий или с нарушением условий их получения. Об этом говорится в релизе управления.

К 33 АЗС никаких упреков детективы не выразили, поскольку там работа велась на законных основаниях и с соблюдением всех требований действующего лицензирования, налогообложения и информирования клиентов о качестве и происхождении топлива.

Незаконных заправок стало меньше

Однако проблемных автозаправок также хватало. В рамках операционной отработки 18 нелегальных АЗС демонтированы.

Процесс закрытия АЗС юридически выдержан и технически отшлифован – демонтаж ведут специально приглашенные специалисты. Фото: БЭБ Львовщины

Еще на владельцев 14 объектов розничной торговли горючим составлены административные протоколы. Кроме того, на 19 АЗС зафиксировано отсутствие фактической деятельности.

Таким образом, Львовщина очистилась от рынка нелегальных операторов горючего, деятельность которых создает риски для потребителей и приводит к потерям государственного бюджета.

А что в целом по Украине

Выше приведен только показатель за короткий срок в пределах одной области. По стране нынешние результаты еще суммируются, но прошлогодние результаты уже хорошо известны.

В 2025 году общая ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов, талонов и оборудования, связанных с незаконным оборотом, составляет более 250 млн грн.

В прошлом году детективы в пределах проведенных мероприятий в регионах изъяли:

дизельное топливо – 1 300 тонн;

бензин – 1 000 тонн;

сжиженный газ – 624 тонны;

оборудование – 171 единицу;

талоны на горючее – 71,8 тонны.

Сравнение изъятия детективами БЭБ Украины незаконного оборота топлива в 2024 году относительно результатов 2025-го. Инфографика БЭБ Украины

Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году почти втрое повысило результаты противодействия незаконному обороту горюче-смазочных материалов и деятельности нелегальных автозаправочных станций по сравнению с 2024 годом.