Скільки АЗС Львівщини із 94 перевірених працювало легально

У поле зору детективів Територіального управління БЕБ Львівської області потрапили 51 автозаправна станція, що працювали без необхідних ліцензій або з порушенням умов їх отримання. Про це йдеться у релізі управління.

До 33 АЗС жодних докорів детективи не висловили, оскільки там робота велася на законних підставах та з дотриманням усіх вимог чинного ліцензування, оподаткування та інформування клієнтів щодо якості та походження пального.

Незаконних заправок стало менше

Однак проблемних автозаправок також вистачало. У межах операційного відпрацювання 18 нелегальних АЗС демонтовано.

Процес закриття АЗС юридично витриманий і технічно відшліфований – демонтаж ведуть спеціально запрошені спеціалісти. Фото: БЕБ Львівщини

Ще на власників 14 об’єктів роздрібної торгівлі пальним складено адміністративні протоколи. Окрім того, на 19 АЗС зафіксовано відсутність фактичної діяльності.

Таким чином, Львівщина очистилася від ринку нелегальних операторів пального, діяльність яких створює ризики для споживачів та призводить до втрат державного бюджету.

А що в цілому по Україні

Вище наведено лише показник за короткий термін в межах однієї області. По країні цьогорічні результати ще підсумовуються, але торішні результати вже добре відомі.

У 2025 році загальна орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів, талонів та обладнання, пов’язаних з незаконним обігом, становить понад 250 млн грн.

Торік детективи межах проведених заходів в регіонах вилучили:

дизельне пальне – 1 300 тонн;

бензин – 1 000 тонн;

скраплений газ – 624 тонни;

обладнання – 171 одиницю;

талони на пальне – 71,8 тонни.

Порівняння вилучення детективами БЕБ України незаконного обігу пального у 2024 році відносно результатів 2025-го. Інфографіка БЕБ України

Бюро економічної безпеки України у 2025 році майже втричі підвищило результати протидії незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та діяльності нелегальних автозаправних станцій порівняно з 2024 роком.