АЗС рік працювала без ліцензій та сертифікатів на пальне

АЗС понад рік працювала без дозвільних документів та реалізовувала пальне невідомого походження в одному з селищ Полтавщини.

Про це розповідає регіональне управління Бюро економічної безпеки.

Читайте також Скільки АЗС Львівщини з 94 перевірених працювало легально

Не ховалися, працювали в режимі 24/7

Як з'ясувало слідство, раніше станція здійснювала діяльність легально та мала відповідні ліцензії й сертифікати якості. Однак після завершення строку дії ліцензії власники АЗС це право не поновили.

Автозаправна станція продовжила роботу. Бензин, дизельне пальне та скраплений газ відпускалися незаконно та без відповідного обліку по касі.

Жвава торгівля йшла не тільки пальним, але й супутніми товарами. Фото: БЕБ Полтавщини

Щось вилучили, арештували, а щось – опломбували

На цій підставі детективи провели санкціоновані обшуки та припинили роботу цієї торгової точки. Під час обшуків вилучено майже 100 тис. грн готівки, до 1 тис. літрів дизельного пального та майже 2,5 тис. літрів бензину.

Читайте також Тим пальним шкідливо заправляти навіть "горбатого" ЗАЗ-965

Також опломбовано 3,3 тис. літрів скрапленого газу, паливно-розподільчу колонку на 8 пістолетів, колонку для відпуску газу та резервуари для зберігання пального. На майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.