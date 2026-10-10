Радикальные изменения на заводах: Toyota нанимает 400 тысяч человекоподобных роботов

Как сообщает профильное издание Autopro, масштабный процесс перехода на новейшую робототехнику стартует уже в 2028 году. Поначалу инновации коснутся исключительно домашнего рынка, где на центральных японских предприятиях пропишутся первые 150 тысяч разумных помощников.

Остальные 250 тысяч гуманоидов японский производитель постепенно распределит между своими глобальными площадками. В общей сложности компания оперирует примерно шестидесятью заводами по всему миру, и темпы внедрения на каждом из них будут зависеть от специфики производства.

В частности, в Европе бренд имеет восемь предприятий в шести странах, где собирают популярные модели типа Yaris, Corolla и Toyota C-HR. Ближайший к нам такой завод расположен в чешском городе Колин, поэтому вполне вероятно, что впоследствии европейские автомобили также будут собирать машины с человеческими пропорциями.

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Как учатся новые работы

Интересно, что Toyota не только покупает оборудование у партнеров, но и активно разрабатывает свои решения. Ярким примером стал робот ELEY, весящий около 25 килограммов и передвигающийся на колесах, но имеющий полноценную верхнюю часть тела, имитирующую человеческую.

Его две руки обладают такой же свободой движений, как и наши конечности. Вместо обычных манипуляторов инженеры установили высокоточные захваты, способные к очень тонким движениям и легкому, аккуратному сжатию деталей.

Главная фишка этих гуманоидов состоит в том, что их больше не нужно жестко программировать под каждое действие. Они овладевают профессией через передовое машинное обучение, буквально тренируясь выполнять задания.

"Наш робот ELEY научился идеально складывать рубашку после 1500 попыток, что доказывает его способность выполнять крайне сложные алгоритмы. Для авто производства это значит колоссальный прорыв. Приобретенные одним роботом навыки можно будет мгновенно систематизировать, сохранить и передать следующим поколениям машин, создавая единую базу знаний, – отмечают разработчики проекта.

Что происходит на заводах сейчас

Напомним, что современные автозаводы уже давно "подсели" на автоматизацию. На японских предприятиях Toyota сотни автономных тележек и манипуляторов перемещают тонны материалов между цехами ежедневно.

Однако переход от обычных конвейерных манипуляторов к полноценным гуманоидам, способным самостоятельно обучаться, выводит эффективность сборки машин на совершенно новый уровень.