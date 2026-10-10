Радикальні зміни на заводах: Toyota наймає 400 тисяч людиноподібних роботів

Як повідомляє профільне видання Autopro, масштабний процес переходу на новітню робототехніку стартує вже у 2028 році. Спочатку інновації торкнуться виключно домашнього ринку, де на центральних японських підприємствах пропишуться перші 150 тисяч розумних помічників.

Решту 250 тисяч гуманоїдів японський виробник поступово розподілить між своїми глобальними майданчиками. Загалом компанія оперує приблизно шістдесятьма заводами по всьому світу, і темпи впровадження на кожному з них залежатимуть від специфіки виробництва.

Зокрема, у Європі бренд має вісім підприємств у шести країнах, де збирають популярні моделі на кшталт Yaris, Corolla та Toyota C-HR. Найближчий до нас такий завод розташований у чеському місті Колін, тож цілком імовірно, що згодом європейські авто також збиратимуть машини з людськими пропорціями.

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Як навчаються нові роботи

Цікаво, що Toyota не лише купує обладнання у партнерів, а й активно розробляє власні рішення. Яскравим прикладом став робот ELEY, який важить близько 25 кілограмів і пересувається на колесах, але має повноцінну верхню частину тіла, що імітує людську.

Його дві руки мають таку ж свободу рухів, як і наші кінцівки. Замість звичайних маніпуляторів інженери встановили високоточні захвати, які здатні до дуже тонких рухів та легкого, акуратного стискання деталей.

Головна фішка цих гуманоїдів полягає в тому, що їх більше не потрібно жорстко програмувати під кожну дію. Вони опановують професію через передове машинне навчання, буквально тренуючись виконувати завдання.

Наш робот ELEY навчився ідеально складати сорочку після 1500 спроб, що доводить його здатність виконувати вкрай складні алгоритми. Для автомобільного виробництва це означає колосальний прорив. Набуті одним роботом навички можна буде миттєво систематизувати, зберегти та передати наступним поколінням машин, створюючи єдину базу знань, – зазначають розробники проєкту.

Що відбувається на заводах зараз

Нагадаємо, що сучасні автозаводи вже давно "підсіли" на автоматизацію. На японських підприємствах Toyota сотні автономних візків та маніпуляторів щодня переміщують тонни матеріалів між цехами.

Проте перехід від звичайних конвеєрних маніпуляторів до повноцінних гуманоїдів, здатних самостійно навчатися, виводить ефективність збирання машин на абсолютно новий рівень.