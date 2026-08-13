Рейн мелеет, фур не хватает: автоперевозчикам улыбнулась удача

ФОТО: с сайта Рейнские ро-ро перевозки|
Из-за засухи уровень воды в Рейне упал, а с ним – и полноценные перевозки
Один из примеров – John Deere. Компания регулярно доставляла тракторы со своего завода в Мангейме в порты Роттердама и Антверпена. Теперь для этих маршрутов, как пишет agrarheute.com, приходится искать больше грузовиков.
Тракторы пересаживаются на фуры
Раньше специальные баржи типа ро-ро могли одновременно перевозить почти 200 – 220 тракторов John Deere (см. видео внизу). Низкая вода заставляет суда брать меньше груза.
Для автоперевозчиков это может стать шансом. В Германии немного специализированного оборудования для транспортировки крупной сельхозтехники. Поэтому компании, имеющие соответствующие платформы, могут получить очень прибыльные заказы в ближайшие недели.
Автоперевозчики получили карт-бланш: если не Рейне впало, то на автодорогах прибавило. Фото: Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Воскресный запрет – под вопросом
Чтобы компенсировать нехватку речных перевозок, в Германии уже прибегают к срочным автомобильным рейсам, в том числе и в воскресенье. В то же время Католическое рабочее движение Германии (KAB) выступает против ослабления воскресных ограничений.
В организации отмечают: проблемы с реками не должны становиться поводом для семидневной рабочей недели водителей. Дополнительные воскресные рейсы не обязательно увеличат количество грузовиков на дорогах – из-за ограничения рабочего времени.
Логистика "здесь и сейчас"
KAB также считает, что часть сегодняшних проблем создали сами производители и торговые компании. В последние годы они сокращали складские площади, превращая грузовики в мобильные склады.
Теперь эта модель показывает слабое место: когда Рейн мелеет, запасов и пространства для маневра нет. Поэтому то, что явилось проблемой для речного транспорта, может стать бизнес-бонусом для автоперевозчиков.