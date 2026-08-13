Рейн мелеет, фур не хватает: автоперевозчикам улыбнулась удача

Один из примеров – John Deere. Компания регулярно доставляла тракторы со своего завода в Мангейме в порты Роттердама и Антверпена. Теперь для этих маршрутов, как пишет agrarheute.com, приходится искать больше грузовиков.

Тракторы пересаживаются на фуры

Раньше специальные баржи типа ро-ро могли одновременно перевозить почти 200 – 220 тракторов John Deere (см. видео внизу). Низкая вода заставляет суда брать меньше груза.

Для автоперевозчиков это может стать шансом. В Германии немного специализированного оборудования для транспортировки крупной сельхозтехники. Поэтому компании, имеющие соответствующие платформы, могут получить очень прибыльные заказы в ближайшие недели.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автоперевозчики получили карт-бланш: если не Рейне впало, то на автодорогах прибавило. Фото: Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Воскресный запрет – под вопросом

Чтобы компенсировать нехватку речных перевозок, в Германии уже прибегают к срочным автомобильным рейсам, в том числе и в воскресенье. В то же время Католическое рабочее движение Германии (KAB) выступает против ослабления воскресных ограничений.

В организации отмечают: проблемы с реками не должны становиться поводом для семидневной рабочей недели водителей. Дополнительные воскресные рейсы не обязательно увеличат количество грузовиков на дорогах – из-за ограничения рабочего времени.

Логистика "здесь и сейчас"

KAB также считает, что часть сегодняшних проблем создали сами производители и торговые компании. В последние годы они сокращали складские площади, превращая грузовики в мобильные склады.

Теперь эта модель показывает слабое место: когда Рейн мелеет, запасов и пространства для маневра нет. Поэтому то, что явилось проблемой для речного транспорта, может стать бизнес-бонусом для автоперевозчиков.