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Рейн мелеет, фур не хватает: автоперевозчикам улыбнулась удача

Засуха в Германии сменяет привычную логистику. Из-за падения уровня воды в Рейне баржи уже не могут перевозить грузы с полным фрахтом. Производители сельхозтехники вынуждены возвращаться в автоперевозки.
Из-за обмеления Рейна и снижения судоходства автоперевозчики на время получили большой объем заказов.

ФОТО: с сайта Рейнские ро-ро перевозки|

Из-за засухи уровень воды в Рейне упал, а с ним – и полноценные перевозки

Валентин Ожго
logo13 августа, 16:40
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Один из примеров – John Deere. Компания регулярно доставляла тракторы со своего завода в Мангейме в порты Роттердама и Антверпена. Теперь для этих маршрутов, как пишет agrarheute.com, приходится искать больше грузовиков.

Тракторы пересаживаются на фуры

Раньше специальные баржи типа ро-ро могли одновременно перевозить почти 200 – 220 тракторов John Deere (см. видео внизу). Низкая вода заставляет суда брать меньше груза.

Для автоперевозчиков это может стать шансом. В Германии немного специализированного оборудования для транспортировки крупной сельхозтехники. Поэтому компании, имеющие соответствующие платформы, могут получить очень прибыльные заказы в ближайшие недели.

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Автоперевозчики получили карт-бланш: если не Рейне впало, то на автодорогах прибавило. Фото: Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Воскресный запрет – под вопросом

Чтобы компенсировать нехватку речных перевозок, в Германии уже прибегают к срочным автомобильным рейсам, в том числе и в воскресенье. В то же время Католическое рабочее движение Германии (KAB) выступает против ослабления воскресных ограничений.

В организации отмечают: проблемы с реками не должны становиться поводом для семидневной рабочей недели водителей. Дополнительные воскресные рейсы не обязательно увеличат количество грузовиков на дорогах – из-за ограничения рабочего времени.

Логистика "здесь и сейчас"

KAB также считает, что часть сегодняшних проблем создали сами производители и торговые компании. В последние годы они сокращали складские площади, превращая грузовики в мобильные склады.

Теперь эта модель показывает слабое место: когда Рейн мелеет, запасов и пространства для маневра нет. Поэтому то, что явилось проблемой для речного транспорта, может стать бизнес-бонусом для автоперевозчиков.

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