Рейн міліє, фур не вистачає: автоперевізникам усміхнулася удача

ФОТО: з сайту Рейнські ро-ро перевезення|
Через посуху рівень води в Рейні впав, а з ним – і повноцінні перевезення
Один із прикладів – John Deere. Компанія регулярно доставляла трактори зі свого заводу в Мангеймі до портів Роттердама та Антверпена. Тепер для цих маршрутів, як пише agrarheute.com, доводиться шукати більше вантажівок.
Трактори пересідають на фури
Раніше спеціальні баржі типу ро-ро могли одночасно перевозити майже 200–220 тракторів John Deere (див. відео внизу). Низька вода змушує судна брати менше вантажу.
Для автоперевізників це може стати шансом. У Німеччині небагато спеціалізованого обладнання для транспортування великої сільгосптехніки. Тож компанії, що мають відповідні платформи, можуть отримати дуже прибуткові замовлення найближчими тижнями.
Автоперевізники отримали карт-бланш: якщо не Рейні випало, то на автодорогах додало. Фото: Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Недільна заборона – під питанням
Щоб компенсувати нестачу річкових перевезень, у Німеччині вже вдаються до термінових автомобільних рейсів, зокрема й у неділю. Водночас Католицький робітничий рух Німеччини (KAB) виступає проти послаблення недільних обмежень.
В організації наголошують: проблеми з річками не повинні ставати приводом для семиденного робочого тижня водіїв. Додаткові недільні рейси не обов’язково збільшать кількість вантажівок на дорогах – через обмеження робочого часу.
Логістика "тут і зараз"
KAB також вважає, що частину нинішніх проблем створили самі виробники й торгівельні компанії. Останніми роками вони скорочували складські площі, перетворюючи вантажівки на мобільні склади.
Тепер ця модель показує слабке місце: коли Рейн міліє, запасів і простору для маневру немає. Тому те, що стало проблемою для річкового транспорту, може стати бізнес-бонусом для автоперевізників.