Рейн міліє, фур не вистачає: автоперевізникам усміхнулася удача

Один із прикладів – John Deere. Компанія регулярно доставляла трактори зі свого заводу в Мангеймі до портів Роттердама та Антверпена. Тепер для цих маршрутів, як пише agrarheute.com, доводиться шукати більше вантажівок.

Трактори пересідають на фури

Раніше спеціальні баржі типу ро-ро могли одночасно перевозити майже 200–220 тракторів John Deere (див. відео внизу). Низька вода змушує судна брати менше вантажу.

Для автоперевізників це може стати шансом. У Німеччині небагато спеціалізованого обладнання для транспортування великої сільгосптехніки. Тож компанії, що мають відповідні платформи, можуть отримати дуже прибуткові замовлення найближчими тижнями.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автоперевізники отримали карт-бланш: якщо не Рейні випало, то на автодорогах додало. Фото: Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Недільна заборона – під питанням

Щоб компенсувати нестачу річкових перевезень, у Німеччині вже вдаються до термінових автомобільних рейсів, зокрема й у неділю. Водночас Католицький робітничий рух Німеччини (KAB) виступає проти послаблення недільних обмежень.

В організації наголошують: проблеми з річками не повинні ставати приводом для семиденного робочого тижня водіїв. Додаткові недільні рейси не обов’язково збільшать кількість вантажівок на дорогах – через обмеження робочого часу.

Логістика "тут і зараз"

KAB також вважає, що частину нинішніх проблем створили самі виробники й торгівельні компанії. Останніми роками вони скорочували складські площі, перетворюючи вантажівки на мобільні склади.

Тепер ця модель показує слабке місце: коли Рейн міліє, запасів і простору для маневру немає. Тому те, що стало проблемою для річкового транспорту, може стати бізнес-бонусом для автоперевізників.