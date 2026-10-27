Российский авторынок превращается в Кубу: 69% машин старше 10 лет

О так называемом “кубинском сценарии” для российского авторынка заявил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на Стратегическом форуме автоиндустрии. Как передает РБК, на вопрос, может ли такая модель окончательно сформироваться к 2030 году, он ответил, что "в известном смысле мы уже там".

Что означает "кубинский сценарий"

Сравнение с Кубой появилось не случайно. После революции 1959 года и американского торгового эмбарго снабжение новых автомобилей и запчастей на остров резко сократилось, поэтому местные владельцы десятилетиями поддерживали на ходу машины 1950-х годов.

В России ситуация иная по масштабу и причинам, однако логика постепенно становится похожей: новых автомобилей недостаточно, они дорогие, а значительная часть населения продолжает пользоваться подержанными машинами или покупает еще более старые на вторичном рынке.

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По словам Матовникова, российская специфика еще и в постоянном перемещении автомобилей между регионами. Новые машины преимущественно покупают в крупных городах, а после нескольких лет эксплуатации и удешевления они переходят на вторичный рынок и постепенно мигрируют страной.

Среднему российскому автомобилю уже более 15 лет

Статистика хорошо подтверждает эту тенденцию. По данным "Автостата", на 1 июля 2026 года средний возраст легкового автомобиля в России составлял 15,4 года. При этом весь парк насчитывал около 47,7 млн легковушек.

Еще более показательна возрастная структура. В начале 2026 года 32,73 млн легковых автомобилей были старше десяти лет, то есть такие машины составляли 69% всего парка. Автомобили в возрасте до трех лет занимали всего 7,9%.

На вторичном рынке картина почти такая же. По данным "Автостата", около 70% автомобилей с пробегом, которые покупают у России, уже имеют возраст десять лет и старше.

В Москве парк младший, на Дальнем Востоке – почти 22 года

Разница между регионами очень велика, и именно она хорошо объясняет механику "перетекания" подержанных автомобилей.

В Москве средний возраст легковушки составляет 11,5 года, в Санкт-Петербурге – 12,4 года. На Дальнем Востоке средний автомобиль уже 21,8 года, а в Сибири - 18,7 года. На Северном Кавказе показатель составляет 15,9 лет.

То есть, новые или относительно свежие автомобили сначала концентрируются в самых богатых городах, а с возрастом все чаще переходят в регионы, где покупатели имеют меньший бюджет.

После 2022 года структура рынка резко изменилась

После начала полномасштабной войны против Украины большинство крупных европейских, японских и корейских производителей остановили официальное производство и продажи в России или продали местные активы. В результате на рынке образовался большой вакуум, очень быстро заняли китайские марки.

В определенные периоды 2024 года доля китайских брендов доходила примерно до 70% продаж новых автомобилей. Впоследствии она начала снижаться, но Китай все равно остался ключевым внешним поставщиком машин для российского рынка.

Auto24 уже рассказывал, как Россия обходит автомобильные санкции через Китай и параллельный импорт. В 2025 году там было продано почти 130 тысяч автомобилей марок из стран, которые ввели санкции, и около половины из них были изготовлены именно в Китае.

Производство до сих пор далеко от довоенного уровня

После резкого обрушения в 2022 году российское автопроизводство частично восстановилось, но к довоенным объемам так и не вернулось.

По официальным данным Росстата, в январе-августе 2026 года в России было выпущено около 507 тысяч легковых автомобилей. Для сравнения, к 2022 году годовой выпуск стабильно измерялся примерно 1,3-1,7 млн машин.

Даже крупнейший местный производитель АвтоВАЗ еще в 2025 году был вынужден пересматривать производственные планы из-за падения спроса, дорогих кредитов и конкуренции с китайскими брендами. 24 Канал писал, что тогда продажи Lada за восемь месяцев сократились почти на четверть.

Новые китайские машины тоже не решили проблему

На первый взгляд могло показаться, что массовые поставки автомобилей из Китая полностью компенсируют выход западных брендов, но этого не произошло.

Китайские модели часто дороже старых российских или корейских машин на вторичном рынке, поэтому для значительной части покупателей они остаются недоступными. Кроме того, уже в 2025 году продажи китайских автомобилей начали заметно сокращаться, а в России начали закрываться дилерские центры китайских марок.

В то же время сам вторичный рынок остается огромным. Только в июле 2026 года россияне приобрели около 549 тысяч автомобилей с пробегом, в то время как новых машин за тот же месяц было продано около 122 тысяч.

То есть на один новый автомобиль приходится несколько сделок с б/у машинами, что еще сильнее закрепляет старение парка.

Старые машины просто двигаются дальше по стране

По наблюдениям аналитиков Сбербанка, типичный сценарий выглядит так: новый автомобиль покупают в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупном городе, через несколько лет он дешевеет, продается на вторичном рынке и переходит в менее состоятельный регион.

После очередного цикла удешевления машина может сменить владельца еще раз и продолжить движение дальше крупнейших городов.

На Дальнем Востоке при этом сохраняется собственный поток подержанных автомобилей из Азии, в Сибири немаловажную роль играют японские и другие азиатские марки, а Северный Кавказ сформировал один из крупнейших центров торговли подержанными автомобилями.

До настоящей Кубы еще далеко, но направление понятно

Называть российский авторынок полной копией кубинского пока преувеличения, ведь новые автомобили в России продаются, местное производство работает, а импорт из Китая и третьих стран никуда не исчез.

К тому же, даже санкционные премиальные автомобили продолжают попадать в страну из-за параллельного импорта. Auto24 писал, что в 2025 году в России выросли даже продажи BMW, Mercedes-Benz и Audi, несмотря на официальное прекращение поставок..

Однако базовая тенденция уже очевидна: новые автомобили становятся менее доступными, большинство парка старше десяти лет, а вторичный рынок в несколько раз больше рынка новых машин.

Именно поэтому слова о "кубинском сценарии" сегодня уже звучат не как абстрактный прогноз на 2030 год, а как описание фактически уже начавшегося процесса.