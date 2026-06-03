Ровно вывели из транзитного затора: открыт Северный обход города

Новая транспортная артерия имеет длину 14,5 километра. Она позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и улучшит сообщение с западными границами страны.

О новом в логистике не только региона, но всей Украины говорится в публикации вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра Министерства развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы.

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Новый маршрут для грузов и международной логистики

Северный обход обеспечивает быстрый выход к международной магистрали М-06 Киев – Чоп и пунктов пропуска Ягодин, Устилуг и Угринов на украинско-польской границе.

Для Ровно это означает существенное уменьшение потока транзитных грузовиков через городские улицы, а для государства – усиление логистических маршрутов, которыми сейчас движутся гуманитарные, коммерческие и военные грузы.

Строительство продолжалось с перерывами из-за войны

Проект стартовал еще в 2019 году, однако после начала полномасштабного вторжения работы были приостановлены.

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За это время на отдельных недостроенных участках начали появляться признаки разрушения, в частности на мостовых сооружениях. Именно поэтому было принято решение завершить строительство, чтобы не допустить потери уже вложенных средств и деградации объекта.

В рамках проекта сделано:

построено 6 км новой дороги;

реконструировано 4 км существующей автодороги;

отремонтировано еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.

Дорога, которая стала стратегической

Если до 2022 года Северный обход рассматривался преимущественно как инфраструктурный проект для разгрузки города, то сегодня его значение гораздо шире.

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Новый маршрут повышает устойчивость транспортной системы страны, обеспечивает резервные пути к западной границе и сокращает время перевозки грузов между центральными и западными регионами Украины.

Фактически Ровно получило не просто объездную дорогу, а новый элемент стратегической логистической сети для всего государства.