Между Киевом и Житомиром уже можно ехать, а не плестись

Основной этап ремонтных работ выполняли специалисты компании Autostrada. Они восстановили поверхность дороги методом сплошного ремонта "картами", что позволило комплексно устранить повреждения и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Об этом говорится в отчете компании на ее ФБ-странице, где представлена статистика выполненного и фотоснимки с объектов.

В течение марта выходных не было

Подведен краткий итог работы этой службы с 1 марта на трассе М-06 в пределах Житомирщины. Там дорожные бригады отремонтировали более 50 км дорожного покрытия на участке км 80+000 - км 129+000.

Использовано более 7,5 тыс. т горячей асфальтобетонной смеси. Работы выполнены, в частности, на обходе Коростышева, между населенными пунктами Кочеров - Житомир, вблизи Царевки и Новогородецкого.

Ремонт дороги “картами” осуществлялся по современным стандартам, но как долго новое покрытие будет держаться – покажет время. Фото: Autostrada

На других объектах работы еще достаточно

Дорожники продолжат восстановление покрытия на трассе Киев - Чоп. Локальные повреждения устраняют оперативными методами для обеспечения безопасного движения транспорта.

Это – "дорога жизни" для всей страны

М-06 Киев - Чоп является одним из главных сухопутных коридоров Украины в Европу, соединяющий столицу с западными регионами и странами ЕС - Польшей, Словакией, Венгрией и транзитом через них дальше в западном направлении до Великобритании.

В современных условиях эта магистраль играет стратегическую роль для экономики, оборонной логистики государства. По этой трассе осуществляется движение гуманитарных грузов, снабжение, международный транзит и значительная часть пассажирских перевозок.

Годы без ремонта и капиталовложений

Последнее комплексное обновление магистрали выполнялось накануне Евро-2012. Сейчас на большинстве участков межремонтный ресурс уже исчерпан.

Техника и люди после ремонта “житомирского” участка переводятся на другие объекты в зоне ответственности “Автострады”. Фото: Autostrada

Учитывая нагрузки, это обусловливает необходимость регулярного восстановления покрытия и внедрения системных подходов к содержанию дороги.