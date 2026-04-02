Між Києвом і Житомиром вже можна їхати, а не плентатися

Основний етап ремонтних робіт виконували фахівці компанії Autostrada. Вони відновили поверхню дороги методом суцільного ремонту "картами", що дало змогу комплексно усунути пошкодження та підвищити рівень безпеки дорожнього руху.

Про це йдеться у звіті компанії на її ФБ-сторінці, де подано статистику виконаного та фотознімки з об'єктів.

Упродовж березня вихідних не було

Зроблено короткий підсумок роботи цієї служби з 1 березня на трасі М-06 у межах Житомирщини. Там дорожні бригади відремонтували понад 50 км дорожнього покриття на ділянці км 80+000 - км 129+000.

Використано більш як 7,5 тис. т гарячої асфальтобетонної суміші. Роботи виконано, зокрема, на обході Коростишева, між населеними пунктами Кочерів — Житомир, поблизу Царівки та Новогородецького.

Ремонт дороги “картами” здійснювався за сучасними стандартами, але як довго нове покриття триматиметься – покаже час. Фото: Autostrada

На інших об'єктах роботи ще достатньо

Дорожники продовжать відновлення покриття на трасі Київ — Чоп. Локальні пошкодження усувають оперативними методами для забезпечення безпечного руху транспорту.

Це – "дорога життя" для всієї країни

М-06 Київ — Чоп є одним із головних сухопутних коридорів України до Європи, що поєднує столицю з західними регіонами та країнами ЄС - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та транзитом через них далі у західному напрямку аж до Великої Британії.

У сучасних умовах ця магістраль відіграє стратегічну роль для економіки, оборонної логістики держави. Цією трасою здійснюється рух гуманітарних вантажів, постачання, міжнародний транзит і значна частина пасажирських перевезень.

Роки без ремонту і капіталовкладень

Останнє комплексне оновлення магістралі виконувалося напередодні Євро-2012. Нині на більшості ділянок міжремонтний ресурс уже вичерпано.

Техніка і люди після ремонту “житомирської” ділянки переводяться на інші об'єкти у зоні відповідальності “Автостради”. Фото: Autostrada

З огляду на навантаження, це зумовлює необхідність регулярного відновлення покриття та впровадження системних підходів до утримання дороги.