Рух об'їзною Коростишева відновлено: де ще Autostrada ремонтує дороги

Капітальний ремонт на цій об’їзній не здійснювався майже 15 років. З потеплінням усі проблемні місця на поверхні автомагістралі нагадували місячні кратери, швидкість транспорту впала до 25-30 кілометрів на годину.

З настанням сприятливої погоди Autostrada вивела людей і техніку на цю 26-кілометрову ділянку в Житомирській області (км 103+000 - км 129+000). Роботи велися у прискореному темпі з дотриманням усіх технологічних норм, що позитивно позначилося на якості покриття.

Читайте також Дороги десь латають і навіть перестилають, але це не капітальний, а оперативний ремонт

Високі темпи якість не понизили

Менш ніж за два тижні ліквідовано понад 20 тис. кв. м вибоїн та критичних пошкоджень покриття. Ремонт виконували методом "карт".

Обрана технологія виявилася виправданою, дозволила швидко відновити значні ділянки дорожнього полотна. Відео з ремонту дороги в обхід Коростишева зробили наші колеги з Житомир.info (див. сюжет нижче).

Для швидкого темпу робіт, їх якісного виконання компанія вивела 55+ робітників та 30+ одиниць спецтехніки. Було використано потужності власних асфальтобетонних заводів Autostrada.

Окрім цього до роботи залучили мобільні лабораторії компанії. Екіпажі спеціалістів виїзних груп постійно моніторили роботу, звертаючи увагу навіть на найдрібніші відхилення від технології. Відтак увесь проміжок ремонту траси має паспорт гарантії.

Читайте також Колеса рве на ямах: траса Київ – Одеса після зими перетворилась на смугу перешкод

“Наразі дорожні бригади Autostrada продовжують працювати на інших критичних ділянках траси М-06 у Житомирській області. Ще необхідно ліквідувати ямки площею понад 30 тис. кв.м., – зазаначають у пресслужбі Autostrada

Де був найгірший стан доріг

В Україні найбільший жах чекав водіїв на автодорогах Київ – Одеса та Київ – Чоп. Це міжнародні транспортні коридори, де інтенсивність руху вважається однією з найвищих в Україні.

Було і стало: порівняння вражає. Фото: Autostrada

На виїзді з Києва у бік Євросоюзу фіксується найвищий рівень завантаженості. В середньому за добу проходить від 20 000 до 35 000 транспортних засобів. Пікові навантаження спостерігаються у п'ятницю (виїзд з міста) та неділю (в'їзд).

Читайте також Де саме почали латати дороги в Україні

На ділянці Київ – Житомир інтенсивність тримається на рівні 15 000 – 20 000 авто за добу. Дорожня служба зазначає, що це – одна з найбільш напружених ділянок через значну кількість вантажних перевезень.

Саме на Житомирський трасі в районі Коростишева стався найбільший збій трафіка: через пошкодження асфальтового покриття (див. відео наших колег з ТК Суспільне Житомир внизу) водії подекуди їхали зі швидкістю пішохода.

Ще добрий десяток об'єктів в роботі

Загалом з 1 березня Autostrada веде кілька об'єктів. Масштабні роботи розгорнуто на відновленні ділянок автодоріг, які мають стратегічне логістичне значення для мобільності населення, економічної стійкості та обороноздатності країни.

Практично в усіх регіонах Autostrada веде весняний ремонт доріг, прифронтові дороги не виняток. Фото: Autostrada

Роботи ведуться:

М-06 Київ — Чоп у Рівненській та Житомирській областях;

М-05 Київ — Одеса на Черкащині;

М-02 Кіпті — Глухів – Бачівськ на Чернігівщині;

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський на Житомирщині;

М-30 Стрий — Ізварине в Вінницькій області;

Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань на Черкащині.

Під окремою програмою опіки перебувають прифронтові дороги Харківщини та евакуаційні коридори на Лиманському, Вовчанському, Куп’янському та Покровському напрямках.

Сумарно до цих робіт залучено понад 1500 фахівців та більше 500 одиниць спеціалізованої техніки.