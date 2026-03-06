Де саме почали латати дороги в Україні

Уже є приклади, коли до ямкових негараздів на дорожньому покритті додаються проблеми з провалами та глибокими смугами розколу асфальту від вимивання талими водами шарів дорожнього одягу, щебеню різних фракцій та піску.

Однак то поки поодинокі випадки, що оперативно усуваються. Основні ж роботи спрямовано на ямкові ремонти. За повідомленням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, в середньому щоднини ямковість ліквідовується на площі 25-26 тис. кв. м.

З встановленням погожих днів та сприятливого температурного фону обсяги усунення проблених ділянок на дорогах зростають. Залежно від погодних умов дорожні служби використовують різні типи ремонтних матеріалів.

За логістичними пріоритетами

Загалом на дорогах країни щоднини працює 156 ремонтних бригад, чисельність яких в останні дні доведена до 1076 осіб. Вчора, 5 березня, на дорогах працювало 162 бригади та майже 1100 працівників.

В деяких регіонах погода дозволяє встеляти асфальтом цілі ділянки дороги, а десь – лише "пломбувати". Фото: Держвідновлення

Наймасштабніший обсяг ремонту та найбільше техніки й людей виведено на дороги логістичного пріоритету. Це – десять міжнародних автошляхів та окремі ділянки національних трас.

Де найбільше зроблено:

автодорога М-05 Київ-Одеса — 10,6 тис. кв. м;

автодорога М-06 Київ-Чоп – 2,5 тис. кв. м;

автодорога М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів – 2,2 тис. кв. м.

Вчора, 5 березня, такі роботи виконувалися на основних дорогах державного значення у всіх областях.

Автомагістраль-Південь: проблемні ділянки траси М-05 у межах Одеської області будуть відновлені до кінця березня

Харківська область

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області вивела для ліквідації аварійної ямковості на автомобільних дорогах державного значення 11 бригад підрядних організацій.

Роботи в ці дні інтенсивно велися на автодорозі Р-78 в районі Безлюдівки, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Також розпочато роботу на шляхопроводі поблизу Жихоря, де усуваються пошкодження деформаційних швів.

У місті Берестин на дорозі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта ремонту піддано покриття мосту через річку Берестова. Завершуються роботи на Харківській кільцевій дорозі в районі Олексіївки.

Харківщина – прифронтовий регіон, на території якого тривають бойові дії, відтак стабільна робота дорожньої інфраструктури має особливе значення. Від стану доріг залежить безперебійна логістика: підвезення гуманітарної допомоги, робота екстрених служб, забезпечення обороноздатності регіону.

Роботи з відновлення доріг ведуться і в містах, і за межами населених пунктів. Фото: Служба відновлення Харківщини

Окрему увагу приділено шляхам евакуації з Донбасу. На найбільш проблемних ділянках між Лозовою та Близнюками одночасно працюють кілька бригад, щоб якнайшвидше прибрати небезпечні руйнування та забезпечити нормальний проїзд.

Застосовуються різні методи й технології. На мостах і шляхопроводах в ходу більш пластичні литі суміші. На віддалених ділянках використовується гарячий асфальт із застосуванням спеціальних термосів – це традиційний та ефективний спосіб ямкового ремонту.

Щоправда, поки проводиться оперативний ремонт, в майбутньому за сприятливої погоди заплановано повне оновлення покриття. Для тимчасового усунення найбільш небезпечних пошкоджень використовуємо холодні асфальтобетонні суміші.

В середньому за день дорожні служби ліквідовують понад 350 квадратних метрів аварійної ямковості. Фото: Служба відновлення Харківщини



Полтавська область

Підрядники працюють без вихідних, щоб максимально швидко організувати безпечний проїзд транспорту. На окремих ділянках доріг ситуація потребує негайного вирішення, відтак першочергову увагу звернули на глибокі ями та вибоїни на автодорозі М-03 Київ-Харків.

Уже відремонтовано понад 1 800 метрів квадратних покриття. Застосовується метод холодного асфальтування, оскільки температурні показники ще не дозволяють сповна використовувати гарячі суміші.

Такі роботи мають тимчасовий характер, але необхідний ремонт розпочнеться з настанням стабільних погодних умов. Фото: Служба відновлення Полтавщини

Чернівецька область

Наразі всі підрядні організації забезпечені матеріалами та технікою і працюють одночасно на кількох напрямках. На М-19 у межах Коровії працівники ТОВ "ТБЦ" виконують ремонт великими картами – спецтехніка поступово рухається в напрямку Чернівців.

Там, де покриття втратило міцність на значних площах, відновлення ведеться фрагментарно, але ґрунтовно.

Паралельно ДП "Чернівецький облавтодор" виконує точкову ліквідацію ямковості – оперативно закривають аварійні пошкодження, щоб мінімізувати ризики для водіїв. Роботи тривають не лише на міжнародній трасі, а й на регіональних напрямках – Р-62 (Сторожинець – Чернівці) та Р-63 у Дністровському районі.

Людей і техніки вистачає, але й багато їх також не буває. Служба відновлення Буковини

Роботи у пріоритетному виборі ведуться на основних транспортних маршрутах із найбільшою інтенсивністю руху. Працюють з гарячими асфальтобетонними сумішами. Пріоритет – усунути небезпечні дефекти покриття й забезпечити безпечний проїзд.

Онуфріївська громада, Кіровоградська область

Через потепління та активне танення снігу вода з полів пішла просто по дорозі. На Любівській горі почало розмивати асфальт, і ситуація могла стати критичною – пішли провалля.

На звернення місцевої влади Служба відновлення Кіровоградської області направила загін фахівців підрядної організації з відповідною технікою. До роботи приступили будівельники ТОВ "РДС".

З настанням погожих днів і сталої температури ці ж фахівці виконають уже капітальний ремонт. Фото: Онуфріївська громада

Ями й провалля оперативно закидали бутом (великим каменем), зверху уклали суміш зі щебеню. Цим вдалося вберегти дорогу від подальшої руйнації.