Сколько будет стоить лицензия для работы в такси

Именно такую статистику привел заместитель главы Министерства развития громад и территорий Сергей Деркач. По его словам, до 90% рынка такси находится в тени.

Все указывает на то, что украинский рынок такси оказался вне правового поля. В этой ситуации есть несколько негативных последствий для государства, пассажиров и самих водителей.

Услуги такси на пороге изменений

Ставить среди недоработанного что-то в приоритет не стоит, поскольку первые три фактора сами по себе важны.

Что потеряно:

из-за отсутствия полной картины таксомоторных перевозок государство не получает надлежащие платежи в бюджет;

пассажир лишен надлежащих гарантий безопасности;

водители такси работают без социальной защиты.

Для устранения проблем в этой сфере услуг специалисты Минразвития вместе со специалистами различных профильных ведомств подготовили концепцию реформы рынка такси и соответствующий законопроект.

Будет новая модель перевозок

Авторы концепции и законопроекта предлагают изменить модель доступа к рынку пассажирских услуг и сделать легальную работу таксомоторов простой и экономически выгодной

Законопроект предусматривает введение нового статуса – автомобильный самозанятый перевозчик.

Самозанятый перевозчик – это "как кум королю"

При таком условии водители такси смогут легально работать без сложной отчетности и бумажной бюрократии. Вместо лицензии на автомобиль предлагается персональный электронный сертификат водителя, который будет оформляться онлайн через цифровую систему Укртрансбезопасности.

Алгоритм внедрения будет прост

В салоне автомобиля появится QR-код, по которому пассажир сможет проверить водителя, действие сертификата и страхования.

Вход на рынок предлагаем сделать максимально простым – один прожиточный минимум (сейчас 3 328 грн) на два года. Это ориентировочно 130 грн в месяц, что делает легальную работу доступной.

О цифровой платформе не забыли

Отдельно предлагается урегулировать роль цифровых платформ. Они должны проверять документы водителей, выступать налоговыми агентами и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.

"Сейчас законопроект проходит согласование с органами государственной власти. Следующий этап – рассмотрение правительством и представление в Верховную Раду. Далее будем работать с народными депутатами над принятием этих изменений. Наша цель – прозрачный рынок, справедливые правила для водителей и безопасный сервис для пассажиров", – отметил Сергей Деркач.