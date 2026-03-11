Скільки коштуватиме ліцензія для роботи в таксі

Саме таку статистику привів заступник глави Міністерства розвитку громад та територій Сергій Деркач. За його словами, до 90% ринку таксі перебуває у тіні.

Все вказує на те, що український сектор таксі опинився поза правовим полем. У цій ситуації є кілька негативних наслідків для держави, пасажирів та самих водіїв.

Послуги таксі на порозі змін

Ставити з-поміж недопрацьованого щось в пріоритет не варто, оскільки перші три чинники самі по собі важливі.

Що втрачено:

через відсутність повної картини таксомоторних перевезень держава не отримує належні платежі в бюджет;

пасажир позбавлений належних гарантій безпеки;

водії таксі працюють без соціального захисту.

Для усунення негараздів у цій сфері послуг спеціалісти Мінрозвитку разом з фахівцями різних профільних відомств підготували концепцію реформи ринку таксі та відповідний законопроєкт.

Буде нова модель перевезень

Автори концепції та законопроєкту пропонують змінити модель доступу до ринку пасажирських послуг і зробити легальну роботу таксомоторів простою та економічно вигідною

Законопроєкт передбачає запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник.

Самозайнятий перевізник – це "як кум королю"

За цієї умови водії таксі зможуть легально працювати без складної звітності та паперової бюрократії.

Замість ліцензії на автомобіль пропонується персональний електронний сертифікат водія, який оформлюватиметься онлайн через цифрову систему Укртрансбезпеки.

Алгоритм впровадження буде простий

У салоні автомобіля з'явиться QR-код, за яким пасажир зможе перевірити водія, чинність сертифіката та страхування.

Вхід на ринок пропонується зробити максимально простим – один прожитковий мінімум (зараз – 3 328 гривень) на два роки. Це орієнтовно 130 грн на місяць, що робить легальну роботу доступною.

Про цифрову платформу не забули

Окремо пропонується врегулювати роль цифрових платформ. Вони мають перевіряти документи водіїв, виступати податковими агентами та нести відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

"Зараз законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступний етап – розгляд урядом та подання до Верховної Ради. Далі працюватимемо з народними депутатами над ухваленням цих змін. Наша мета – прозорий ринок, справедливі правила для водіїв і безпечний сервіс для пасажирів", – зазначив Сергій Деркач.