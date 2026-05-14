С 1 июля бензин может подорожать на 4 грн за литр из-за добавления спирта

С 1 июля 2026 года в Украине может вырасти стоимость бензина из-за ужесточения требований к содержанию биоэтанола в топливе. Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве пишет interfax.com.ua.

По его словам, переход к бензинам с 7–10% биоэтанола может добавить примерно 4 грн к стоимости одного литра топлива.

“Спиртовой бензин с 5% биоэтанола на 2 грн/л дороже, чем обычный. Я ожидаю, что это будет примерно плюс 4 грн к цене, если будет 10% биоэтанола”, - отметил Петренко.

Законодательное регулирование

Сейчас в Украине уже действует норма об обязательном добавлении 5% биоэтанола к бензину, однако штрафы за ее несоблюдение были отсрочены. Теперь профильный комитет Верховной Рады предлагает перенести полноценное введение санкций до 1 июля 2026 года и одновременно повысить минимальную долю биоэтанола до 7%.

Председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус считает, что со временем украинские АЗС смогут самостоятельно смешивать бензин с биоэтанолом внутри страны, что потенциально позволит уменьшить логистические расходы и стабилизировать цены.

В то же время Петренко отметил, что украинские производители биоэтанола уже ориентируются на европейский рынок, поэтому закупки все равно будут происходить фактически по европейским ценам.

Технические риски для авто

Проблема биоэтанола заключается в его способности собирать влагу из воздуха, вызвать коррозию металлических элементов топливной системы и приводить к пересыханию и разрушению резиновых деталей.

Этанол содержит меньше энергии, чем бензин. Это приводит к обеднению смеси, и ускоренному износу деталей двигателя. Особенно уязвимыми к этому являются старые автомобили, которых в Украине подавляющее большинство.

Кроме того этанол приводит к проблемам с эксплуатацией в зимний период. Он хуже испаряется при низких температурах, что влечет за собой тяжелый холодный запуск двигателя.

Также проблема разбавленного спиртом бензина заключается в его свойстве расслаиваться. Если топливо долго стоит в баке вода и этанол будут отделяться от бензина. Топливная смесь становится нестабильной. Это особенно опасно для мотоциклов, лодок, генераторов и другой сезонной техники.

Что означает переход на биоэтанол для рынка топлива

Введение большей доли биоэтанола - это часть адаптации украинского топливного рынка к европейским экологическим стандартам. Подобные смеси используются в странах ЕС и считаются безопасными для современных автомобилей.

Однако для украинского рынка это означает дополнительные расходы на модернизацию инфраструктуры. Смешивание бензина с этанолом требует специального оборудования, контроля качества и точного соблюдения технологии. Крупные сети уже инвестируют в соответствующие решения, тогда как мелкие операторы могут столкнуться с финансовыми трудностями.

Еще одно следствие - дальнейшее подорожание топлива в краткосрочной перспективе. На фоне высокой зависимости Украины от импортных нефтепродуктов и европейского ценообразования даже частичный переход на новые стандарты может дополнительно усилить давление на розничные цены.