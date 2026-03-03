С кого взимают налог при продаже транспортного средства

При отчуждении автомобиля или другого транспортного средства важно правильно определить налогоплательщика и ставку налогообложения, пишет ГСЦ МВД. Законодательство прямо устанавливает: налоговые обязательства возникают у собственника имущества - даже если договор заключается через доверенное лицо.

Кто является плательщиком налога

В соответствии со статьей 173 Налогового кодекса Украины, доход физического лица от продажи или обмена объекта движимого имущества подлежит налогообложению.

Плательщиком налога является именно владелец транспортного средства - лицо, на которое зарегистрировано право собственности.

Если продажа осуществляется по нотариально заверенной доверенности, представитель только действует от имени владельца. Он не приобретает право собственности и не становится плательщиком налога. Все налоговые обязательства остаются за владельцем автомобиля.

Размер налога при продаже

Статья 173 налогового кодекса определяет следующие ставки:

Первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года - не облагается налогом.

Вторая продажа в течение года - 5% налога на доходы физических лиц.

Третья и каждая последующая продажа в том же году - 18% налога на доходы физических лиц.

В случаях применения ставок 5% или 18% дополнительно уплачивается военный сбор.

Таким образом, если владелец продает транспортное средство второй раз или более раз в течение календарного года, налог уплачивается независимо от того, кто именно подписывает договор - он лично или его представитель.

Как определяется количество продаж

Учет операций по отчуждению транспортных средств ведется в течение календарного года. Проверка информации осуществляется во время регистрационных действий в Сервисные центры МВД.

Именно на этапе перерегистрации устанавливается, является ли эта операция первой, второй или следующей для конкретного владельца в текущем году.

Важно помнить:

Продажа транспортного средства по доверенности не освобождает владельца от уплаты налога.

Налог начисляется с дохода, полученного владельцем.

Наличие представителя не меняет налогового статуса операции.

Регистрационные действия осуществляются в соответствии с требованиями украинского законодательства с фиксацией количества продаж в пределах года.

Аналитический вывод

Механизм налогообложения продажи транспортных средств построен по принципу персональной ответственности владельца. Использование доверенности не является способом избежания налоговых обязательств, поскольку правовой статус сторон определяется правом собственности, а не фактом подписания договора.

Практическое значение этих норм заключается в том, что граждане, которые планируют несколько продаж в течение года, должны заранее учитывать налоговую нагрузку, особенно при третьей и последующих операциях.