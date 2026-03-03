З кого стягують податок при продажу транспортного засобу

Під час відчуження автомобіля або іншого транспортного засобу важливо правильно визначити платника податку та ставку оподаткування, пише ГСЦ МВС. Законодавство прямо встановлює: податкові зобов’язання виникають у власника майна — навіть якщо договір укладається через довірену особу.

Хто є платником податку

Відповідно до статті 173 Податковий кодекс України, дохід фізичної особи від продажу або обміну об’єкта рухомого майна підлягає оподаткуванню.

Платником податку є саме власник транспортного засобу — особа, на яку зареєстроване право власності.

Якщо продаж здійснюється за нотаріально посвідченою довіреністю, представник лише діє від імені власника. Він не набуває права власності та не стає платником податку. Усі податкові зобов’язання залишаються за власником автомобіля.

Розмір податку при продажу

Стаття 173 податкового кодексу визначає такі ставки:

Перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року — не оподатковується.

Другий продаж протягом року — 5% податку на доходи фізичних осіб.

Третій і кожний наступний продаж у тому ж році — 18% податку на доходи фізичних осіб.

У випадках застосування ставок 5% або 18% додатково сплачується військовий збір.

Таким чином, якщо власник продає транспортний засіб вдруге або більше разів протягом календарного року, податок сплачується незалежно від того, хто саме підписує договір — він особисто чи його представник.

Як визначається кількість продажів

Облік операцій з відчуження транспортних засобів ведеться протягом календарного року. Перевірка інформації здійснюється під час реєстраційних дій у Сервісні центри МВС.

Саме на етапі перереєстрації встановлюється, чи є ця операція першою, другою або наступною для конкретного власника у поточному році.

Важливо пам’ятати:

Продаж транспортного засобу за довіреністю не звільняє власника від сплати податку.

Податок нараховується з доходу, отриманого власником.

Наявність представника не змінює податкового статусу операції.

Реєстраційні дії здійснюються відповідно до вимог українського законодавства з фіксацією кількості продажів у межах року.

Аналітичний висновок

Механізм оподаткування продажу транспортних засобів побудований за принципом персональної відповідальності власника. Використання довіреності не є способом уникнення податкових зобов’язань, оскільки правовий статус сторін визначається правом власності, а не фактом підписання договору.

Практичне значення цих норм полягає в тому, що громадяни, які планують декілька продажів протягом року, мають заздалегідь враховувати податкове навантаження, особливо при третій і наступних операціях.