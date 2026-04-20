Прицепы-рефрижераторы больше не будут гудеть на стоянках: холодильник работает на чистом электричестве

Решение для рефрижераторных прицепов не сегодняшнего дня, но уже постепенно находит сторонников и внедряется несмотря на разницу в ценниках с классическими "рефами". Это позволяет сократить выбросы CO₂ до 12 тонн в год.

Система работает по принципу рекуперации энергии: во время торможения или движения на спусках она генерирует электроэнергию, накапливает ее в аккумуляторах и использует для питания холодильных установок. Об этом пишет diariodetransporte.com.

Благодаря этому отпадает необходимость во внешнем подключении к электросетям, а также уменьшаются расходы топлива магистрального тягача или автономного двигателя для питания холодильной установки.

Адаптировано под любые тягачи

Три крупные испанские транспортные компании – Barquín y Otxoa, Disfrimur и JCARRION – присоединяются к переходу на логистику прицепов с нулевым уровнем выбросов благодаря оснащению своих автопарков AxlePower.

Одними из первых на юге Евросоюза инновационную систему начали внедрять испанские реф-перевозчики. Фото: Thermo King

Технология легко интегрируется в любые автопарки и не зависит от типа тягача. Она обеспечивает низкий уровень шума и стабильную мощность как в гибридных, так и в полностью электрических системах охлаждения.

Интеллектуальное управление энергией позволяет системе адаптироваться к дорожным условиям: например, электрическая ось отключается во время подъемов, чтобы избежать лишнего потребления топлива.

Практика убеждает в преимуществах

Эффективность AxlePower уже подтверждена реальными результатами: прицепы с этой системой преодолели более 5 млн км в различных климатических условиях – от Скандинавии до Южной Африки. Кроме экологических преимуществ, технология также снижает операционные расходы, что делает ее привлекательной для бизнеса.

Рекуперированная во время торможения и движения по спуску накопленная энергия питает холодильный агрегат экологически чистым током. Фото: Thermo King



Компании отмечают, что ключевое преимущество – автономность: система заряжается во время движения, не требует остановок и обеспечивает непрерывную работу холодильного оборудования. Это особенно важно для перевозки продуктов в городских зонах с экологическими ограничениями.



Благодаря таким решениям логистический сектор ускоряет переход к устойчивым цепочкам поставок, где экологичность сочетается с экономической эффективностью.