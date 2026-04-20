Причепи-рефрижератори більше не гудітимуть на стоянках: холодильник працюватиме на чистій електриці

Рішення для рефрижераторних причепів не сьогоднішнього дня, але вже поступово находить прихильників і впроваджується попри різницю в цінниках з класичними "рефами". Це дозволяє скоротити викиди CO₂ до 12 тонн на рік.

Система працює за принципом рекуперації енергії: під час гальмування або руху на спусках вона генерує електроенергію, накопичує її в акумуляторах і використовує для живлення холодильних установок. Про це пише diariodetransporte.com.

Завдяки цьому відпадає потреба у зовнішньому підключенні до електромереж, а також зменшуються витрати пального магістрального тягача чи автономного двигуна для живлення холодильної установки.

Адаптовано під будь-які тягачі

Три великі іспанські транспортні компанії – Barquín y Otxoa, Disfrimur та JCARRION – приєднуються до переходу на логістику причепів з нульовим рівнем викидів завдяки оснащенню своїх автопарків AxlePower.

Одними з перших на півдні Євросоюзу інноваційну систему почали впроваджувати іспанські реф-перевізники. Фото: Thermo King

Технологія легко інтегрується в будь-які автопарки та не залежить від типу тягача. Вона забезпечує низький рівень шуму й стабільну потужність як у гібридних, так і в повністю електричних системах охолодження.

Інтелектуальне управління енергією дозволяє системі адаптуватися до дорожніх умов: наприклад, електрична вісь відключається під час підйомів, щоб уникнути зайвого споживання палива.

Практика переконує у перевагах

Ефективність AxlePower вже підтверджена реальними результатами: причепи з цією системою подолали понад 5 млн км у різних кліматичних умовах – від Скандинавії до Південної Африки. Окрім екологічних переваг, технологія також знижує операційні витрати, що робить її привабливою для бізнесу.

Рекуперована під час гальмування та руху спуском накопичена енергія живить холодильний агрегат екологічно чистим струмом. Фото: Thermo King



Компанії відзначають, що ключова перевага – автономність: система заряджається під час руху, не потребує зупинок і забезпечує безперервну роботу холодильного обладнання. Це особливо важливо для перевезення продуктів у міських зонах з екологічними обмеженнями.



Завдяки таким рішенням логістичний сектор прискорює перехід до сталих ланцюгів постачання, де екологічність поєднується з економічною ефективністю.