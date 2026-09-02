Самый дешевый бронированный Mercedes-Benz в Украине

В Киеве выставили на продажу Mercedes-Benz S-Class W220 2001 выпуска с заявленным оригинальным пробегом 42 тыс. км. Это удлиненная версия S 600 Long с бронированием и 6,0-литровым бензиновым V12.
За автомобиль просят $19 000 или около 850 тыс. грн. по сегодняшнему курсу. Об этом пишет topgir.com.ua со ссылкой на auto.ria.com.
Mercedes-Benz S 600 Long имеет 367 л.
Седан оснащен 6,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.с. и автоматической коробкой передач G-Tronic.
Продавец отмечает, что автомобиль имеет бронирование, а заявленный пробег в 42 тыс. км фактический. Состояние машины оценивается как очень хорошее.
Среди оснастки указана камера заднего вида. Также вместе с автомобилем покупателю отдадут дополнительный комплект обычных колесных дисков. усиленными всесезонными шинами.
Что известно об автомобиле
По информации из объявления, Mercedes-Benz S-Class имеет четырех владельцев и не находится в розыске.
Последняя регистрационная операция состоялась 20 марта 2026 – тогда автомобиль перерегистрировали на нового владельца по договору в территориальном сервисном центре МВД.
Таким образом, за 25-летний бронированный Mercedes-Benz S 600 Long с заявленным пробегом всего 42 тыс. км продавец просит $19 тыс. Для такого S-Class это выглядит интересно, однако перед покупкой стоит проверить состояние бронирования, подлинность пробега и техническое состояние автомобиля.