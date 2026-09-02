Скільки коштує найдешевший броньований Mercedes-Benz в Україні

У Києві виставили на продаж Mercedes-Benz S-Class W220 2001 року випуску із заявленим оригінальним пробігом 42 тис. км. Це подовжена версія S 600 Long із бронюванням та 6,0-літровим бензиновим V12.

За автомобіль просять $19 000, або близько 850 тис. грн. за сьогоднішнім курсом. Про це пише topgir.com.ua з посиланням на auto.ria.com.

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Mercedes-Benz S 600 Long має 367 к.с.

Седан оснащений 6,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 367 к.с. та автоматичною коробкою передач G-Tronic.

Продавець зазначає, що автомобіль має бронювання, а заявлений пробіг у 42 тис. км є фактичним. Стан машини оцінюється як дуже хороший.

Серед оснащення вказана камера заднього огляду. Також разом з автомобілем покупцеві віддадуть додатковий комплект звичайних колісних дисків із посиленими всесезонними шинами.

Що відомо про автомобіль

За інформацією з оголошення, Mercedes-Benz S-Class має чотирьох власників та не перебуває у розшуку.

Остання реєстраційна операція відбулася 20 березня 2026 року — тоді автомобіль перереєстрували на нового власника за договором у територіальному сервісному центрі МВС.

Таким чином, за 25-річний броньований Mercedes-Benz S 600 Long із заявленим пробігом лише 42 тис. км продавець просить $19 тис. Для такого S-Class це виглядає цікаво, однак перед купівлею варто окремо перевірити стан бронювання, справжність пробігу та технічний стан автомобіля.