Как сообщает официальный прессцентр SEAT, модернизация коснулась прежде всего технической части, чтобы адаптировать популярную модель к жестким экологическим требованиям. Инженеры сосредоточились на оптимизации силовых установок и расширении возможностей персонализации.

Обновленная линейка двигателей eTSI

Главной фишкой технического апгрейда стало появление совершенно нового 1,5-литрового мотора eTSI, выдающего солидные 160 лошадиных сил (118 кВт). Он дополнил уже знакомую водителям версию на 115 "лошадок", которую испанцы существенно доработали для соответствия последним стандартам выбросов Евро-7.

Оба агрегата используют технологию "мягкого гибрида". Они работают в паре с проверенной семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG, что гарантирует плавное переключение и экономию горючего в городских пробках. Благодаря такому шагу покупатели теперь имеют выбор между двумя уровнями мощности, сохраняя при этом все преимущества гибридной системы. Новые версии появятся у европейских дилеров уже в конце ноября 2026 года.

Свежий взгляд на комплектации Style и FR

Кроме техники, дизайнеры SEAT изрядно поработали над внешностью и салоном. Для популярных исполнений Style и FR подготовили специфические комбинации обивки, цвета и декоративных вставок.

Версия Style теперь кичится сиденьями и дверными картами с текстилем оттенка Aurora Green, который контрастирует с черными элементами Black Soul. Интерьер удачно дополняют декоративные молдинги цвета Stone Blue, темная серебристая просрочка и серый потолок Storm Grey.

Технологии, двигающие вперед. Hankook – международный шинный бренд, разрабатывающий инновационные решения для современных автомобилей. От ежедневных городских поездок до дальних путешествий– открывайте новый уровень вождения вместе с Hankook. Рекламная информация

Более спортивная комплектация FR предлагает более агрессивный стиль. Здесь объединили темно-серый текстиль Nuance Dark Fusion Grey с черным Clip Soul, а также добавили матовые алюминиевые акценты. В качестве опции для FR можно заказать премиальный интерьер Dinamica с двухцветными сиденьями.

Экстерьер и детали

Внешне отличия между версиями также стали заметнее. Style получил черную глянцевую рамку радиаторной решетки и такие же зеркала. FR дополнительно выделяется черными передними лезвиями и фирменным логотипом на центральной стойке.

Обе модификации имеют черную надпись Leon на крышке багажника и темные рамки для матричных светодиодных фар. Покупателям также доступен широкий выбор колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов. Цветовая палитра кузова насчитывает семь оттенков, среди которых классический белый Candy White, яркий красный Desire Red и стильный серый Graphene Grey.