Як повідомляє офіційний пресцентр SEAT, модернізація торкнулася насамперед технічної частини, щоб адаптувати популярну модель до жорстких екологічних вимог. Інженери зосередилися на оптимізації силових установок й розширенні можливостей персоналізації.

Оновлена лінійка двигунів eTSI

Головною фішкою технічного апгрейду стала поява абсолютно нового 1,5-літрового мотора eTSI, який видає солідні 160 кінських сил (118 кВт). Він доповнив уже знайому водіям версію на 115 "конячок", яку іспанці суттєво допрацювали для відповідності останнім стандартам викидів Євро-7.

Обидва агрегати використовують технологію "м'якого гібрида". Вони працюють у парі з перевіреною семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG, що гарантує плавне перемикання та економію пального в міських заторах. Завдяки такому кроку покупці тепер мають вибір між двома рівнями потужності, зберігаючи при цьому всі переваги гібридної системи. Нові версії з'являться у європейських дилерів вже наприкінці листопада 2026 року.

Свіжий погляд на комплектації Style та FR

Окрім техніки, дизайнери SEAT добряче попрацювали над зовнішністю та салоном. Для популярних виконань Style та FR підготували специфічні комбінації оббивки, кольорів та декоративних вставок.

Версія Style тепер хизується сидіннями та дверними картами з текстилем відтінку Aurora Green, який контрастує з чорними елементами Black Soul. Інтер'єр вдало доповнюють декоративні молдинги кольору Stone Blue, темна срібляста прострочка та сіра стеля Storm Grey.

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Спортивніша комплектація FR пропонує агресивніший стиль. Тут поєднали темно-сірий текстиль Nuance Dark Fusion Grey з чорним Clip Soul, а також додали матові алюмінієві акценти. Як опцію для FR можна замовити преміальний інтер'єр Dinamica з двоколірними сидіннями.

Екстер'єр та деталі

Зовні відмінності між версіями також стали помітнішими. Style отримав чорну глянцеву рамку решітки радіатора та такі ж дзеркала. Натомість FR додатково виділяється чорними передніми лезами та фірмовим логотипом на центральній стійці.

Обидві модифікації мають чорний напис Leon на кришці багажника та темні рамки для матричних світлодіодних фар. Покупцям також доступний широкий вибір колісних дисків діаметром від 16 до 18 дюймів. Палітра кольорів кузова налічує сім відтінків, серед яких класичний білий Candy White, яскравий червоний Desire Red та стильний сірий Graphene Grey.