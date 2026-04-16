Сервис еЧерга зарегистрировал трехмиллионное пересечение границы: где больше всего перемещений

ФОТО: Укртрансбезопасность
Система предварительной записи в электронную очередь на пересечение границы делает логистику прогнозируемой
В базе данных четко зафиксирована статистика, по которой более 2,6 миллиона пересечений осуществлено грузовиками и более 374 тысяч – автобусами.
Об очередном восхождение на такой уровень рассказал в публикации на своей ФБ-странице заместитель Министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.
Кто в лидерах по приоритетности
Больше всего выездов осуществлено через границу в Польшу. Далее – Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия.
Что изменилось благодаря системе:
- водитель больше не стоит неделями в очереди;
- перевозчик может планировать логистику;
- пассажиры значительно меньше ждут в автобусах на границе.
"Мы видим, что система работает. И так же видим, где ее нужно улучшать, над чем нужно работать. Сегодня еЧерга – это нормальные условия работы и предсказуемость. В ближайшее время анонсируем дальнейшие изменения и разработки, – подчеркнул Сергей Деркач.