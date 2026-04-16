Сервис еЧерга зарегистрировал трехмиллионное пересечение границы: где больше всего перемещений

Внедренная система учета еЧерга работает на всех международных автомобильных пунктах пропуска для грузовиков и автобусов: 29 МАПП – для грузового транспорта и 30 – для автобусов.
На счетчике еЧерга уже три миллиона пересечений границы

Система предварительной записи в электронную очередь на пересечение границы делает логистику прогнозируемой

В базе данных четко зафиксирована статистика, по которой более 2,6 миллиона пересечений осуществлено грузовиками и более 374 тысяч – автобусами.

Об очередном восхождение на такой уровень рассказал в публикации на своей ФБ-странице заместитель Министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

Кто в лидерах по приоритетности

Больше всего выездов осуществлено через границу в Польшу. Далее – Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия.

Что изменилось благодаря системе:

  • водитель больше не стоит неделями в очереди;
  • перевозчик может планировать логистику;
  • пассажиры значительно меньше ждут в автобусах на границе.

"Мы видим, что система работает. И так же видим, где ее нужно улучшать, над чем нужно работать. Сегодня еЧерга – это нормальные условия работы и предсказуемость. В ближайшее время анонсируем дальнейшие изменения и разработки, – подчеркнул Сергей Деркач.

#Автотехнологии #Новости #Минразвития #Фото