Сервіс єЧерга зареєстрував тримільйонний перетин кордону: де найбільше переміщень

Запроваджена система обліку єЧерга працює на всіх міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажівок і автобусів: 29 МАПП – для вантажного транспорту і 30 – для автобусів.
Система попереднього запису в електронну чергу на перетин кордону робить логістику прогнозованою

16 квітня, 21:21
У базі даних чітко зафіксована статистика, за якою понад 2,6 мільйона перетинів здійснено вантажівками та понад 374 тисяч – автобусами.

Про чергове сходження на такий рівень розповів у публікації на своїй ФБ-сторінці заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Хто в лідерах за пріоритетністю

Найбільше виїздів здійснено через кордон до Польщі. Далі – Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина.

Що змінилось завдяки системі:

  • ⁠водій більше не стоїть тижнями в черзі;
  • перевізник може планувати логістику;
  • пасажири значно менше чекають в автобусах на кордоні.

"Ми бачимо, що система працює. І так само бачимо, де її потрібно покращувати, над чим потрібно працювати. Сьогодні єЧерга – це нормальні умови роботи і передбачуваність. Найближчим часом анонсуємо подальші зміни та розробки, – наголосив Сергій Деркач.

