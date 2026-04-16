Сервіс єЧерга зареєстрував тримільйонний перетин кордону: де найбільше переміщень

ФОТО: Укртрансбезпека |
Система попереднього запису в електронну чергу на перетин кордону робить логістику прогнозованою
У базі даних чітко зафіксована статистика, за якою понад 2,6 мільйона перетинів здійснено вантажівками та понад 374 тисяч – автобусами.
Про чергове сходження на такий рівень розповів у публікації на своїй ФБ-сторінці заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.
Хто в лідерах за пріоритетністю
Найбільше виїздів здійснено через кордон до Польщі. Далі – Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина.
Що змінилось завдяки системі:
- водій більше не стоїть тижнями в черзі;
- перевізник може планувати логістику;
- пасажири значно менше чекають в автобусах на кордоні.
"Ми бачимо, що система працює. І так само бачимо, де її потрібно покращувати, над чим потрібно працювати. Сьогодні єЧерга – це нормальні умови роботи і передбачуваність. Найближчим часом анонсуємо подальші зміни та розробки, – наголосив Сергій Деркач.