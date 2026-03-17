Шацкая громада снова получила новую технику от друзей из Германии

Микроавтобус передадут КНП “Шацкая больница Шацкого поселкового совета”. Его будут использовать для комфортной и безопасной перевозки людей с инвалидностью, маломобильных жителей и тяжелых паллиативных больных.

Как говорится в сообщении громады, такой транспорт значительно облегчит доступ пациентов к медицинской помощи.

Читайте также Кому достался Volkswagen Tiguan с кемпером на прицепе: как в Шацке делили помощь



Sprinter специального исполнения

О грузовых фургонах и пассажирских версиях Mercedes-Benz Sprinter редакция Авто24 писала неоднократно, но о модификации машин для обслуживания людей в креслах колесных и паллиативных больных описания подавались не так часто.

Прибыла техника различных сегментов, значение которой для маленькой громады неоценимо. Скриншот: Авто24

Тем более, что в Шацк прибыл Sprinter с редкой откидной наклонной рампой-пандусом для людей в кресле колесном, а не лифтовой платформой.

Читайте также Mercedes Benz Sprinter облюбовали украинские контрабандисты

Чем удобно такое исполнение "Спринтера":

специализированный микроавтобус имеет комбинированный салон для перевозки маломобильных людей;

оборудован рамповым подъемом для заезда людей в креслах колесных;

просторный салон с возможностью безопасной фиксации инвалидных колясок;

высокий уровень комфорта и безопасности для пациентов во время транспортировки;

надежный дизельный двигатель и современные системы безопасности.

Короткобазовый Mercedes-Benz Sprinter с откидным пандусом для заезда в салон, где отведена зона под их размещение. Скриншот: Авто24

Техника для ведения хозяйства

Экскаватор JCB 3CX будет работать на нужды коммунальных служб громады. Его будут использовать во время ремонтных работ, благоустройства территорий, подготовки инфраструктуры и ликвидации последствий повреждений.

Читайте также Новенький экскаватор JCB приобрели в Луцке и отправили на фронт

Универсальный экскаватор-погрузчик с мощностью 93 л.с. (Perkins или JCB EcoMAX, 4) и массой от 7,3 до 8,5 т, что зависит от навесного инструментария, способен копать на глубину 4,24 м в стандартном исполнении и 5,46 м с телескопической рукоятью.

Такая машина способна за 8 часов вынуть из земли 100 кубометров грунта. Скриншот: Авто24

Здесь стоит классический для такого класса машин фронтальный ковш с внутренним объемом 1,0–1,3 куб. м и шириной 2,35 м. Экскаваторный ковш в разы меньше – 0,3 куб. м. Стандартная глубина копания – 4,24 м, а с "телескопом" – 4,72 м.

Читайте также Новенькие "телескопы" JCB расширят операционную способность коммунхозов

Здесь не стоит путать JCB 3CX с JCB 3CX Super. Они, хотя по показателям рабочих характеристик близки друг к другу, имеют одно существенное отличие – в модификации Super равновеликие колеса, то есть имеют одинаковый размер спереди и сзади.

Партнерство уже "имеет стаж"

Это не первая помощь друзей из небольшого городка Brake Unterweser (см. фото ниже). Городок из Нижней Саксонии небольшой, по количеству населения всего втрое больше Шацка, но опрятный и славится своими дорогами.

Малейшая ямка на дороге там продержится не более 24 часов: местный коммунхоз ежедневно мониторит состояние дороги и сразу устранит безобразие – водители не должны испытывать дискомфорт от ямок, не говоря уже об огромных ямах.

Уровень хозяйствования в Brake определяется по состоянию дорог – опрятно, без ям и ямок, кое-где с аккуратным "пломбированием" покрытия. Фото: Brake

Ранее громада уже получала помощь от Brake. Каждый раз партнеры интересовались потребностями и под эти запросы готовили транши.

Что поставлялось раньше:

пожарный автомобиль

новый школьный автобус

оборудование и инвентарь для учебных заведений

бензопилы и бензокосилки

лодки для Шацкого ДЮСШ

Такое партнерство – пример настоящей международной поддержки, которая помогает громаде развиваться и улучшать качество жизни ее жителей.