Шацька громада знову отримала нову техніку від друзів з Німеччини

Мікроавтобус передадуть КНП "Шацька лікарня Шацької селищної ради". Його використовуватимуть для комфортного та безпечного перевезення людей з інвалідністю, маломобільних мешканців та важких паліативних хворих.

Як йдеться у повідомлення громади, такий транспорт значно полегшить доступ пацієнтів до медичної допомоги.

Читайте також Кому дістався Volkswagen Tiguan з кемпером на причепі: як у Шацьку ділили допомогу

Sprinter спеціального виконання

Про вантажні фургони та пасажирські версії Mercedes-Benz Sprinter редакція Авто24 писала неодноразово, але про модифікації машин для обслуговування людей в кріслах колісних та паліативних хворих описи подавалися не так часто.

Прибула техніка різних сегментів, значення якої для маленької громади неоціненне. Скриншот: Авто24

Тим паче, що до Шацька прибув Sprinter з рідкісною відкидною похилою рампою-пандусом лейдей в кріслі колісному, а не ліфтовою платформою.

Читайте також Mercedes Benz Sprinter вподобали українські контрабандисти

Чим зручне таке виконання "Спринтера":

спеціалізований мікроавтобус має комбінований салон для перевезення маломобільних людей;

обладнаний рамповим підйомом для заїзду людей в кріслах колісних;

просторий салон із можливістю безпечної фіксації інвалідних візків;

високий рівень комфорту та безпеки для пацієнтів під час транспортування;

надійний дизельний двигун і сучасні системи безпеки.

Короткобазовий Mercedes-Benz Sprinter з відкідним пандусом для заїзду в салон, де відведено зону під їх розміщення. Скриншот: Авто24

Техніка для господарювання

Екскаватор JCB 3CX працюватиме на потреби комунальних служб громади. Його використовуватимуть під час ремонтних робіт, доброустрою територій, підготовки інфраструктури та ліквідації наслідків пошкоджень.

Читайте також Новенький екскаватор JCB придбали у Луцьку та відправили на фронт

Універсальний екскаватор-навантажувач з потужністю 93 к.с. (Perkins або JCB EcoMAX, 4) та масою від 7,3 до 8,5 т, що залежить від навісного інструментарію, спроможний копати на глибину 4,24 м у стандартному виконанні та 5,46 м з телескопічним руків'ям.

Така машина спроможна за 8 годин вийняти з землі 100 кубометрів ґрунту. Скриншот: Авто24

Тут стоїть класичний для такого класу машин фронтальний ківш з внутрішнім об'ємом 1,0–1,3 куб. м та шириною 2,35 м. Екскаваторний ківш в рази менший – 0, 8 куб. м. Стандартна глибина копання – 4,24 м, а з "телескопом" – 4,72 м.

Читайте також Новенькі "телескопи" JCB розширять операційну спроможність комунгоспів

Тут не варто плутати JCB 3CX з JCB 3CX Super. Вони, хоча за показниками робочих характеристик близькі один до одного, мають одну суттєву відмінність – у модифікації Super рівновеликі колеса, тобто мають однаковий розмір спереду та позаду.

Партнерство вже "має стаж"

Це не перша допомога друзів з невеличкого містечка Brake Unterweser (див. фото нижче). Містечко з Нижньої Саксонії невеличке, за кількістю населення всього утричі більше від Шацька, але охайне й славиться своїми дорогами.

Найменша ямка на дорозі там протримається не більше 24 годин: місцевий комунгосп щодня моніторить стан дороги й відразу усуне неподобство – водії не повинні відчувати дискомфорт від ямок, не кажучи вже про величезні ями.

Рівень господарювання у Brake визначається за станом доріг – охайно, без ям і ямок, подекуди з акуратним "пломбуванням" покриття. Фото: Brake

Раніше громада вже отримувала допомогу з Brake. Щоразу партнери цікавилися потребами й під ці запити готували транші.

Що постачалося раніше:

пожежний автомобіль

новий шкільний автобус

обладнання та інвентар для закладів освіти

бензопили та бензокосарки

човни для Шацької ДЮСШ

Таке партнерство — приклад справжньої міжнародної підтримки, яка допомагає громаді розвиватися та покращувати якість життя її мешканців.