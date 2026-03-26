Укр
Ру

Водителей привлекают в схему "денежного мула": как не попасть в передрягу

"Денежные мулы" это схема, в результате которой ни в чем не виноватый человек может стать соучастником преступления. Часто в этих схемах фигурируют водительские документы.
"Денежные мулы": как работает схема

ФОТО: freepik.com|

Мошенники

Евгений Гудущан
26 марта, 18:40
logo0
logo0 мин

Главный сервисный центр МВД вместе с киберполицией предупреждают: передача банковских карт или счетов «в аренду» может привести к уголовной ответственности. Часто такие данные используются для мошенничества с водительскими документами.

Как работает схема

Суть проста, но опасна:

  • мошенники ищут людей через объявления о «легком заработке»
  • предлагают вознаграждение за использование вашей банковской карты
  • через эти счета проходят деньги по незаконным операциям

Счета используют для:

  • мошенничества с документами (водительские удостоверения, регистрация авто)
  • отмывание денег
  • других уголовных схем

Человек, которая предоставила счет, фактически становится «денежным илом» – посредником в преступлении.

Чем это чревато

Последствия могут быть серьезными:

  • подозрение в уголовных нарушениях
  • блокировка счетов
  • потеря собственных средств
  • использование ваших персональных данных в новых схемах

Как распознать схему

Типичные признаки:

  • обещают высокий доход без опыта
  • просят принимать деньги от посторонних
  • требуют передать реквизиты или доступ к банкингу
  • просят открыть новую карту «для работы»
  • общение только онлайн, без встреч
  • никаких требований к квалификации

Если есть хотя бы 2– 3 пункта – это почти гарантированное мошенничество.

Как защититься

  • никогда не передавайте свою карту или доступ к счету
  • не соглашайтесь «пропускать деньги через себя»
  • игнорируйте подозрительные вакансии

Вывод

«Денежный ил» — это не подработка., а участие в преступной схеме. Мошенники перекладывают ответственность на случайных людей, которые соглашаются «сдать в аренду» свою карту. В итоге именно владелец счета становится первым, к кому приходят правоохранители.

