Водителей привлекают в схему "денежного мула": как не попасть в передрягу

Мошенники
Главный сервисный центр МВД вместе с киберполицией предупреждают: передача банковских карт или счетов «в аренду» может привести к уголовной ответственности. Часто такие данные используются для мошенничества с водительскими документами.
Как работает схема
Суть проста, но опасна:
- мошенники ищут людей через объявления о «легком заработке»
- предлагают вознаграждение за использование вашей банковской карты
- через эти счета проходят деньги по незаконным операциям
Счета используют для:
- мошенничества с документами (водительские удостоверения, регистрация авто)
- отмывание денег
- других уголовных схем
Человек, которая предоставила счет, фактически становится «денежным илом» – посредником в преступлении.
Чем это чревато
Последствия могут быть серьезными:
- подозрение в уголовных нарушениях
- блокировка счетов
- потеря собственных средств
- использование ваших персональных данных в новых схемах
Как распознать схему
Типичные признаки:
- обещают высокий доход без опыта
- просят принимать деньги от посторонних
- требуют передать реквизиты или доступ к банкингу
- просят открыть новую карту «для работы»
- общение только онлайн, без встреч
- никаких требований к квалификации
Если есть хотя бы 2– 3 пункта – это почти гарантированное мошенничество.
Как защититься
- никогда не передавайте свою карту или доступ к счету
- не соглашайтесь «пропускать деньги через себя»
- игнорируйте подозрительные вакансии
Вывод
«Денежный ил» — это не подработка., а участие в преступной схеме. Мошенники перекладывают ответственность на случайных людей, которые соглашаются «сдать в аренду» свою карту. В итоге именно владелец счета становится первым, к кому приходят правоохранители.