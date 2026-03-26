Водителей привлекают в схему "денежного мула": как не попасть в передрягу

Главный сервисный центр МВД вместе с киберполицией предупреждают: передача банковских карт или счетов «в аренду» может привести к уголовной ответственности. Часто такие данные используются для мошенничества с водительскими документами.

Как работает схема

Суть проста, но опасна:

мошенники ищут людей через объявления о «легком заработке»

предлагают вознаграждение за использование вашей банковской карты

через эти счета проходят деньги по незаконным операциям

Счета используют для:

мошенничества с документами (водительские удостоверения, регистрация авто)

отмывание денег

других уголовных схем

Человек, которая предоставила счет, фактически становится «денежным илом» – посредником в преступлении.

Чем это чревато

Последствия могут быть серьезными:

подозрение в уголовных нарушениях

блокировка счетов

потеря собственных средств

использование ваших персональных данных в новых схемах

Как распознать схему

Типичные признаки:

обещают высокий доход без опыта

просят принимать деньги от посторонних

требуют передать реквизиты или доступ к банкингу

просят открыть новую карту «для работы»

общение только онлайн, без встреч

никаких требований к квалификации

Если есть хотя бы 2– 3 пункта – это почти гарантированное мошенничество.

Как защититься

никогда не передавайте свою карту или доступ к счету

не соглашайтесь «пропускать деньги через себя»

игнорируйте подозрительные вакансии

Вывод

«Денежный ил» — это не подработка., а участие в преступной схеме. Мошенники перекладывают ответственность на случайных людей, которые соглашаются «сдать в аренду» свою карту. В итоге именно владелец счета становится первым, к кому приходят правоохранители.